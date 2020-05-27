Зеленский предложил «вдохнуть новую жизнь» в ГУАМ 

"ГУАМ можно сделать серьезным союзом и объединением для обсуждения важных торгово-экономических вопросов. Нам нужно вдохнуть новую жизнь в эту организацию", — цитирует пресс-служба слова Зеленского.

Также украинский президент поблагодарил Алиева за более 23 тонн гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом, которая была доставлена на Украину 21 мая. Стороны договорились координировать усилия в вопросе преодоления пандемии и ее последствий.

Кроме того, президенты обсудили ход выполнения ряда масштабных проектов, которые реализуются на Украине при участии азербайджанских инвесторов. Зеленский выразил убеждение, что после карантина будет восстановлена высокая динамика двустороннего диалога и торгово-экономического сотрудничества.

ГУАМ — организация, в которую входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия. Ранее в нее входил Узбекистан — до его выхода организация называлась ГУУАМ. В 2020 году в ГУАМ председательствует Азербайджан.