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Зеленский предложил «вдохнуть новую жизнь» в ГУАМ 

РИА Новости и ещё 5 1 час назад
Зеленский предложил «вдохнуть новую жизнь» в ГУАМ
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и предложил "вдохнуть новую жизнь" в организацию ГУАМ, сообщила в среду пресс-служба офиса главы украинского государства.
"ГУАМ можно сделать серьезным союзом и объединением для обсуждения важных торгово-экономических вопросов. Нам нужно вдохнуть новую жизнь в эту организацию", — цитирует пресс-служба слова Зеленского.
Также украинский президент поблагодарил Алиева за более 23 тонн гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом, которая была доставлена на Украину 21 мая. Стороны договорились координировать усилия в вопросе преодоления пандемии и ее последствий.
Кроме того, президенты обсудили ход выполнения ряда масштабных проектов, которые реализуются на Украине при участии азербайджанских инвесторов. Зеленский выразил убеждение, что после карантина будет восстановлена высокая динамика двустороннего диалога и торгово-экономического сотрудничества.
ГУАМ — организация, в которую входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия. Ранее в нее входил Узбекистан — до его выхода организация называлась ГУУАМ. В 2020 году в ГУАМ председательствует Азербайджан.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.
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Комментарии 1
В мире , Украина , Ильхам Алиев , Владимир Зеленский , ВОЗ , Гуам
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