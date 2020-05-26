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На Украине заявили о разгромном ударе по ЛНР и ДНР 

Мария Иванова 37 минут назад
На Украине заявили о разгромном ударе по ЛНР и ДНР
Фото: РИА Новости
Военнослужащие Вооруженных сил Украины ранили четверых ополченцев и нанесли «разгромный удар» по ЛНР и ДНР. Об этом сообщает «Обозреватель».
В ВСУ утверждают, что за последние сутки ополченцы 16 раз обстреляли украинские позиции, но никто из из украинских военных не пострадал.
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Как отмечает «Обозреватель», в ВСУ «приняли исчерпывающие меры для прекращения огня со стороны захватчиков, после чего те отказались от дальнейшей активности».
В ВСУ заявили, что украинские позиции обстреливали из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-миллиметрового и 82-миллиметрового калибров, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
ВСУ зафиксировали обстрелы возле Богдановки, в районе Павлополя, в окрестностях Авдеевки, возле Березового, рядом с Марьинкой, неподалеку от Красногоровки, в районе Водяного, а также у Орехова и Луганского.
Как писал «Рамблер», 26 июня в ДНР заявили, что украинские военные трижды за последние сутки нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР почти 50 боеприпасов. В ДНР утверждают, что ВСУ применяли минометы калибром 120 миллиметров, вооружение БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Обстрелам, по словам ополченцев, подверглись районы поселков Жабичево, Александровка и Еленовка.
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