На Украине заявили о разгромном ударе по ЛНР и ДНР 

Военнослужащие Вооруженных сил Украины ранили четверых ополченцев и нанесли «разгромный удар» по ЛНР и ДНР. Об этом сообщает «Обозреватель».

В ВСУ утверждают, что за последние сутки ополченцы 16 раз обстреляли украинские позиции, но никто из из украинских военных не пострадал.

Как отмечает «Обозреватель», в ВСУ «приняли исчерпывающие меры для прекращения огня со стороны захватчиков, после чего те отказались от дальнейшей активности».

В ВСУ заявили, что украинские позиции обстреливали из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-миллиметрового и 82-миллиметрового калибров, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

ВСУ зафиксировали обстрелы возле Богдановки, в районе Павлополя, в окрестностях Авдеевки, возле Березового, рядом с Марьинкой, неподалеку от Красногоровки, в районе Водяного, а также у Орехова и Луганского.

Как писал «Рамблер», 26 июня в ДНР заявили, что украинские военные трижды за последние сутки нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР почти 50 боеприпасов. В ДНР утверждают, что ВСУ применяли минометы калибром 120 миллиметров, вооружение БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Обстрелам, по словам ополченцев, подверглись районы поселков Жабичево, Александровка и Еленовка.