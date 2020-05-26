Русские с георгиевской лентой проверили ресторан в Юрмале 

Блогер Денис Бартецкий провел эксперимент в юрмальском ресторане Kūriņš, из которого ранее выгнали посетителей с георгиевскими ленточками. В своем материале для Sputnik он рассказал, как заказал столик заранее, пришил ленту к футболке и отправился на обед.

Как писал «Рамблер», интернет-пользовательница Надежда Петрова рассказала, что хозяин заведения Арнис Абелитис 9 мая отказался обслуживать ее семью из-за георгиевских лент. Позже он объяснил, что ленточки вызывают у него ассоциации с милитаристами и агрессорами.

«У разных людей — разные ассоциации. Убежден, у гостей, которые пришли в ресторан в День Победы они совершенно иные. Почему ассоциации Абелитиса должны считаться более правильными, нежели ассоциации других, непонятно», — отметил Бартецкий.

Он решил отправиться в ресторан с лентой на футболке и подать в суд, если его откажутся обслужить. По его мнению, суду пришлось бы признать действия руководства ресторана дискриминацией по политическому признаку или обязать повесить табличку о запрете на ленты в заведении.

Блогер отметил, что его устроило бы любое решение суда, так как оно может определить «правила игры» для гостей и им не придется переживать публичное унижение.

Когда Бартецкий пришел в ресторан, его проводили к столику и никаких комментариев по поводу ленты не сделали. Персонал был вежлив и быстро обслужил его.

«На этот раз георгиевская лента не помешала персоналу Kūriņš обслужить нас по высшему разряду. Возможно, это произошло из-за того, что люди, которых отказались обслужить 9 мая, подали заявление в полицию, прокуратуру, написали омбудсмену», — отметил он.

По другой версии Бартецкого, заведение, возможно, просто не захотело терять деньги: блюда были приготовлены заранее. После возвращения домой блогер обратил внимание на чек из ресторана и заметил, что счет на девять евро меньше.