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Русские с георгиевской лентой проверили ресторан в Юрмале 

Мария Иванова 37 минут назад
Русские с георгиевской лентой проверили ресторан в Юрмале
Фото: Instagram
Блогер Денис Бартецкий провел эксперимент в юрмальском ресторане Kūriņš, из которого ранее выгнали посетителей с георгиевскими ленточками. В своем материале для Sputnik он рассказал, как заказал столик заранее, пришил ленту к футболке и отправился на обед.
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Как писал «Рамблер», интернет-пользовательница Надежда Петрова рассказала, что хозяин заведения Арнис Абелитис 9 мая отказался обслуживать ее семью из-за георгиевских лент. Позже он объяснил, что ленточки вызывают у него ассоциации с милитаристами и агрессорами.
«У разных людей — разные ассоциации. Убежден, у гостей, которые пришли в ресторан в День Победы они совершенно иные. Почему ассоциации Абелитиса должны считаться более правильными, нежели ассоциации других, непонятно», — отметил Бартецкий.
Он решил отправиться в ресторан с лентой на футболке и подать в суд, если его откажутся обслужить. По его мнению, суду пришлось бы признать действия руководства ресторана дискриминацией по политическому признаку или обязать повесить табличку о запрете на ленты в заведении.
Блогер отметил, что его устроило бы любое решение суда, так как оно может определить «правила игры» для гостей и им не придется переживать публичное унижение.
Когда Бартецкий пришел в ресторан, его проводили к столику и никаких комментариев по поводу ленты не сделали. Персонал был вежлив и быстро обслужил его.
«На этот раз георгиевская лента не помешала персоналу Kūriņš обслужить нас по высшему разряду. Возможно, это произошло из-за того, что люди, которых отказались обслужить 9 мая, подали заявление в полицию, прокуратуру, написали омбудсмену», — отметил он.
По другой версии Бартецкого, заведение, возможно, просто не захотело терять деньги: блюда были приготовлены заранее. После возвращения домой блогер обратил внимание на чек из ресторана и заметил, что счет на девять евро меньше.
«Забавно. Пришел в Kūriņš с георгиевской ленточкой — получил скидку почти 30 процентов», — заключил он.
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В мире , Надежда Петрова , Генпрокуратура РФ , ИА Sputnik , Юрмала
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