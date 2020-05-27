Полиция Гонконга жестко разогнала протестующих

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Гонконгская полиция применила перцовые баллоны против групп протестующих, которые собрались в центре города в среду, 27 мая.

Известно, что участниками акции являются офисные сотрудники — они протестуют против идеи принятия закона об уважении гимна КНР и о защите нацбезопасности в этом административном округе страны.

Как сообщает телерадиокомпания RTHK, полиция, по их словам, применила минимальную силу для разгона митингующих.

Три тысячи сотрудников пресекают попытки демонстрантов устроить беспорядки и провокации. На данный момент известно о 16 задержанных, среди которых находится трое подростков.

Ранее, 24 мая, около 100 протестующих собрались в гонконгском торговом районе Козуэй-Бей, чтобы выразить несогласие с законопроектом о защите нацбезопасности, который рассматривает ВСНП. Участники акции выразили опасение, что власти КНР одобрят документ без согласования с законодателями Гонконга.