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Полиция Гонконга применила газ против протестующих 

News.ru и ещё 7 2 часа назад
Полиция Гонконга жестко разогнала протестующих
Фото: globallookpress.com
Гонконгская полиция применила перцовые баллоны против групп протестующих, которые собрались в центре города в среду, 27 мая.
Известно, что участниками акции являются офисные сотрудники — они протестуют против идеи принятия закона об уважении гимна КНР и о защите нацбезопасности в этом административном округе страны.
Как сообщает телерадиокомпания RTHK, полиция, по их словам, применила минимальную силу для разгона митингующих.
Три тысячи сотрудников пресекают попытки демонстрантов устроить беспорядки и провокации. На данный момент известно о 16 задержанных, среди которых находится трое подростков.
Ранее, 24 мая, около 100 протестующих собрались в гонконгском торговом районе Козуэй-Бей, чтобы выразить несогласие с законопроектом о защите нацбезопасности, который рассматривает ВСНП. Участники акции выразили опасение, что власти КНР одобрят документ без согласования с законодателями Гонконга.
Как ранее писал NEWS.ru, разработка законопроекта парламента Китая о защите национальной безопасности в Гонконге вызвала неудовольствие президента США Дональда Трампа.
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Комментарии 1
В мире , Законопроекты , Безопасность , Дональд Трамп , Гонконг , Китай
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