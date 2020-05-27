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Трамп похвалил себя за хорошую работу в условиях пандемии 

Российская Газета и ещё 1 39 минут назад
Сам себя не похвалишь: Трамп отдал должное своим заслугам
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп убежден, что только благодаря его работе удалось сохранить более миллиона жизней в стране. Об этом американский лидер сообщил во вторник в своем Twitter.
"Если бы я не выполнял свою работу хорошо и своевременно, мы бы потеряли 1,5-2 миллиона человек, в отличие от 100 с лишним тысяч, какой, скорее всего, будет итоговая цифра", — написал хозяин Белого дома. В другой своей публикации Трамп подчеркнул, что действовал очень быстро и принимал правильные решения.
По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах зафиксировано более 1,6 миллиона случаев заражения новым коронавирусом. Скончались свыше 98,3 тысячи человек.
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В мире , Дональд Трамп , США
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