Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ДНР раскрыли детали подрыва украинских «киборгов» 

Мария Иванова и ещё 2 23 минуты назад
Раскрыты подробности подрыва «киборгов» в аэропорту Донецка
Фото: РИА Новости
Ополченцы ДНР рассказали о подрыве украинских силовиков, устроенном в январе 2015 года в новом терминале аэропорта Донецка. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на удаленный документальный фильм YouTube-канала WarGonzo.
Украинские солдаты, которых прозвали киборгами, оказались заблокированы на одном из этажей и перестреливались с ополченцами через дыры в потолке.
«Мы знали, где они обитают, знали их расположение, где этот пункт, который мы не можем взять. Было принято решение сделать дырки по кругу [бетонного пола] и взорвать верхний этаж, чтобы он упал на них, чтобы у них никаких вариантов [спастись] не было», — заявил командир батальона ДНР «Спарта» Владимир Жога.
По словам начальника штаба «Спарты» Вергеля, ополченцы сбросили на военных сначала 800 килограммов, а затем еще больше тонны взрывчатки. Сами они успели покинуть терминал.
Ополченец по имени Ник вспомнил, как после подрыва «подпрыгнули миллионы тонн бетона» и наступила полная тишина.
«Обычно «ответка» шла в течение первых 10-15 секунд, и начинался ад. А это — проходит минута и такая звенящая тишина», — рассказал он.
Как писал «Рамблер», после взрыва в новом терминале аэропорта бетонные перекрытия и потолок обвалились и погребли под собой украинских военных. В Киеве рассказали, что некоторые военные выжили, 22 января они вышли из терминала, но попали в плен. По данным украинских властей, во время боев в аэропорту погибли 200 военных, в ДНР заявили о потере украинской стороной почти 600 человек.
Видео дня. Потерявшая мужа скандальная блогерша увеличила грудь
Комментарии 252
В мире , Донецк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин назвал дату марша «Бессмертного полка»
Путин назвал дату марша «Бессмертного полка»
Песков оценил эпидемиологическую ситуацию в России
Песков оценил эпидемиологическую ситуацию в России
Пореченков заявил об общей границе России и Сирии
Пореченков заявил об общей границе России и Сирии
Пескова выписали из больницы
Пескова выписали из больницы
Раздевшая школьницу до трусов педагог сделала заявление
Раздевшая школьницу до трусов педагог сделала заявление
Видео
Выбивавшая долг с тесаком в руках россиянка попала на видео
01:01
Выбивавшая долг с тесаком в руках россиянка попала на видео
Автомобиль снес пожилого мужчину на переходе и попал на видео
00:59
Автомобиль снес пожилого мужчину на переходе и попал на видео
Опубликовано видео падения балкона в центре Петербурга
00:21
Опубликовано видео падения балкона в центре Петербурга
Происшествия
Опубликовано видео тушения крупного пожара под Самарой
01:10
Опубликовано видео тушения крупного пожара под Самарой
Происшествия Пожары
Осквернившие Вечный огонь в Кронштадте вандалы попали на видео
00:37
Осквернившие Вечный огонь в Кронштадте вандалы попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео крушения вертолета Ми-8 на Чукотке
00:40
Опубликовано видео крушения вертолета Ми-8 на Чукотке
Происшествия
Опубликовано видео ограбления магазина немым инвалидом
00:26
Опубликовано видео ограбления магазина немым инвалидом
Происшествия В мире
Новые бронеавтомобили спецназа попали на видео
00:23
Новые бронеавтомобили спецназа попали на видео
Армия
Шойгу раскрыл статистику по COVID-19 в армии
00:34
Шойгу раскрыл статистику по COVID-19 в армии
Армия
Ликвидация последствий урагана попала на видео
00:33
Ликвидация последствий урагана попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение