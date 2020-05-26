Раскрыты подробности подрыва «киборгов» в аэропорту Донецка

Ополченцы ДНР рассказали о подрыве украинских силовиков, устроенном в январе 2015 года в новом терминале аэропорта Донецка. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на удаленный документальный фильм YouTube-канала WarGonzo.

Украинские солдаты, которых прозвали киборгами, оказались заблокированы на одном из этажей и перестреливались с ополченцами через дыры в потолке.

«Мы знали, где они обитают, знали их расположение, где этот пункт, который мы не можем взять. Было принято решение сделать дырки по кругу [бетонного пола] и взорвать верхний этаж, чтобы он упал на них, чтобы у них никаких вариантов [спастись] не было», — заявил командир батальона ДНР «Спарта» Владимир Жога.

По словам начальника штаба «Спарты» Вергеля, ополченцы сбросили на военных сначала 800 килограммов, а затем еще больше тонны взрывчатки. Сами они успели покинуть терминал.

Ополченец по имени Ник вспомнил, как после подрыва «подпрыгнули миллионы тонн бетона» и наступила полная тишина.

«Обычно «ответка» шла в течение первых 10-15 секунд, и начинался ад. А это — проходит минута и такая звенящая тишина», — рассказал он.

Как писал «Рамблер», после взрыва в новом терминале аэропорта бетонные перекрытия и потолок обвалились и погребли под собой украинских военных. В Киеве рассказали, что некоторые военные выжили, 22 января они вышли из терминала, но попали в плен. По данным украинских властей, во время боев в аэропорту погибли 200 военных, в ДНР заявили о потере украинской стороной почти 600 человек.