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На Шри-Ланке разрешили перемещение по стране 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
На Шри-Ланке разрешили перемещение по стране
Фото: РИА Новости
Власти Шри-Ланки сократили комендантский час, введенный из-за коронавируса, и разрешили перемещение между дистриктами страны, сообщило посольство РФ в Шри-Ланке и в Мальдивской Республике.
"Местные власти приняли решение сократить комендантский час и установить время его действия с 22:00 до 04:00 (ежедневно) по всей стране. Разрешено перемещение между дистриктами (кроме Коломбо и Гампахи)", — говорится в сообщении российской дипмиссии в Facebook.
Как сообщалось ранее, комендантский час был введен на всей территории страны с 20.00 до 05.00, при этом отмечалось, что в дистриктах Коломбо и Гампаха комендантский час продолжает действовать до дальнейших распоряжений. Позже был разрешен выход на улицу за лекарствами и продуктами.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , ВОЗ , Мальдивы , Шри-Ланка
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