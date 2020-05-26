На Шри-Ланке разрешили перемещение по стране 

"Местные власти приняли решение сократить комендантский час и установить время его действия с 22:00 до 04:00 (ежедневно) по всей стране. Разрешено перемещение между дистриктами (кроме Коломбо и Гампахи)", — говорится в сообщении российской дипмиссии в Facebook.

Как сообщалось ранее, комендантский час был введен на всей территории страны с 20.00 до 05.00, при этом отмечалось, что в дистриктах Коломбо и Гампаха комендантский час продолжает действовать до дальнейших распоряжений. Позже был разрешен выход на улицу за лекарствами и продуктами.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.