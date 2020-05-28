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В Германии за сутки выявили 353 случая COVID-19 

РИА Новости и ещё 18 1 час назад
Более 350 случаев COVID-19 выявили за сутки в Германии
Фото: Reuters
Число зараженных коронавирусом нового типа в Германии за сутки увеличилось на 353, скончались 62 человека, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 362 случаях заболевания и 47 летальных исходах, выявленных за сутки.
По данным института, за все время в ФРГ зарегистрировали 179 717 случаев заболевания, скончались 8411 пациентов с COVID-19, более 163 тысяч заразившихся вылечились.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (46 729), Северном Рейне-Вестфалии (37 698) и Баден-Вюртемберге (34 129). В Берлине зафиксированы 6703 случая заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли почти 350 тыс. человек.
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