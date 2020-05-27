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Меркель заявила, что Германия по-прежнему находится в начале пандемии коронавируса 

ТАСС и ещё 15 1 час назад
Меркель: Германия находится в начале пандемии
Фото: Reuters
Германия по-прежнему находится в начале пандемии коронавируса, хотя ситуация и взята властями страны под контроль. Об этом заявила в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам видеоконференции с участием премьер-министров восточногерманских земель.
"Мы по-прежнему живем в начале пандемии. У нас нет вакцины, нет лекарства", — сказала она. "Федеральные власти, разумеется, очень внимательно следят за ситуацией", — добавила Меркель. "То, что федеральные власти и земли во время кризиса работали вместе, в значительной мере содействовало нынешнему успеху в борьбе с кризисом", — заявила также канцлер.
По данным на среду, которые приводит Институт вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), в Германии коронавирусом заразились 179 364 человека (плюс 362 по сравнению с сутками ранее), умерли 8 349 (плюс 47) пациентов, выздоровели 162 800 (примерно на 800 больше, чем днем ранее) человек.
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Комментарии
В мире , Европа , Ситуация в мире , Ангела Меркель , Минздрав РФ , Германия
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