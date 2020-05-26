В Венгрии запретили смену пола 

Между Брюсселем Будапештом возник очередной источник напряженности — на этот раз яблоком раздора стал законопроект, официально запрещающий гражданам менять пол в документах. В мае за него проголосовало большинство депутатов, в том числе из правящей в Венгрии консервативной партии "ФИДЕС", сообщает Deutsche Welle.

Издание отмечает, что теперь правозащитники и ЛГБТ-активисты обсуждают перспективы подачи исков против венгерского правительства — сначала в Конституционный суд, а затем и в европейские инстанции. Не исключено, что судебный процесс растянется на годы.

О том, что такая инициатива готовится, премьер страны Виктор Орбан объявил еще в марте. Документ касается не собственно медицинского аспекта вопроса, связанного с операциями по смене пола, но именно юридического признания трансгендеров. Другими словами, в паспорте гражданина должен быть указан "биологический пол, указанный в свидетельстве о рождении", и никак иначе.