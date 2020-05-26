США построили на Украине лаборатории с опасными инфекциями

Некоторое время назад издание направило в Минздрав информационный запрос относительно строительства Минобороны США лабораторий на территории Украины.

В ответе сказано, что в 2005 году в стране стартовала реализация Программы вовлечения в специальную биологическую деятельность Агентства уменьшения угрозы американского военного ведомства.

В 2014-м реализация программы была остановлена. До тех пор в ее рамках на Украине были построены восемь лабораторий в Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Львовской, Харьковской, Херсонской и Тернопольской областях, а также в Крыму.