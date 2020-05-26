США построили на Украине лаборатории с опасными инфекциями

Министерство обороны США построило на Украине восемь биологических лабораторий. Об этом в Министерстве здравоохранения Украины сообщили «Украинским новостям».
Некоторое время назад издание направило в Минздрав информационный запрос относительно строительства Минобороны США лабораторий на территории Украины.
В ответе сказано, что в 2005 году в стране стартовала реализация Программы вовлечения в специальную биологическую деятельность Агентства уменьшения угрозы американского военного ведомства.
В 2014-м реализация программы была остановлена. До тех пор в ее рамках на Украине были построены восемь лабораторий в Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Львовской, Харьковской, Херсонской и Тернопольской областях, а также в Крыму.
«Положениями контракта было предусмотрено предоставление помощи Украине в предотвращении распространения технологий, патогенов и знаний, которые находятся на объектах, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия», — сообщили в Минздраве.