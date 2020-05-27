Названо число зараженных коронавирусом во всем мире

На утро 27 мая коронавирусной инфекцией в мире заболели 5 593 148 человек. За сутки прирост составил почти 95 тысяч случаев заражения. Скончались от коронавируса 350 509 человек, выздоровели — 2,28 миллиона. Об этом сообщает сайт проекта университета Джонса Хопкинса.

Больше всего зараженных за все время пандемии было выявлено в США — 1681 тыс. человек, в тройку самых неблагоприятных стран входят также Бразилия — 391 тыс. заболевших и Россия — более 362 тыс. Далее следуют Великобритания, Испания, Италия, Франция, Германия, Турция и Индия.

Число умерших от коронавируса в США приблизилось к 100 тысячам и составляет сейчас 98929 летальных исходов. 37130 смертей зафиксировано в Великобритании, 32955 — в Италии. В десятку стран, лидирующих по умершим, также входят Франция, Испания, Бразилия, Бельгия, Германия, Мексика и Иран. Россия находится на 17 месте — 3807 случаев.