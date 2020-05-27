Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В мире заразилось коронавирусом почти 5,6 млн человек 

Вести Подмосковья и ещё 8 55 минут назад
Названо число зараженных коронавирусом во всем мире
Фото: Кирилл Зыков / АГН "Москва"
На утро 27 мая коронавирусной инфекцией в мире заболели 5 593 148 человек. За сутки прирост составил почти 95 тысяч случаев заражения. Скончались от коронавируса 350 509 человек, выздоровели — 2,28 миллиона. Об этом сообщает сайт проекта университета Джонса Хопкинса.
Больше всего зараженных за все время пандемии было выявлено в США — 1681 тыс. человек, в тройку самых неблагоприятных стран входят также Бразилия — 391 тыс. заболевших и Россия — более 362 тыс. Далее следуют Великобритания, Испания, Италия, Франция, Германия, Турция и Индия.
Число умерших от коронавируса в США приблизилось к 100 тысячам и составляет сейчас 98929 летальных исходов. 37130 смертей зафиксировано в Великобритании, 32955 — в Италии. В десятку стран, лидирующих по умершим, также входят Франция, Испания, Бразилия, Бельгия, Германия, Мексика и Иран. Россия находится на 17 месте — 3807 случаев.
Видео дня. Чиновника-хама в Ярославле ждет служебная проверка
Вести Подмосковья: последние новости
В ВОЗ считают, что возможна вторая волна коронавируса В ВОЗ считают, что возможна вторая волна коронавируса Президент США снова созывает в июне саммит «семерки» Президент США снова созывает в июне саммит «семерки» Россияне не останутся жить на дачах после эпидемии Россияне не останутся жить на дачах после эпидемии
В мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Если рот открыл — должен выполнить»
«Если рот открыл — должен выполнить»
«Он издевался над детьми»: признание экс-жены Успенского
«Он издевался над детьми»: признание экс-жены Успенского
Гагарина прервала молчание после новостей о разводе
Гагарина прервала молчание после новостей о разводе
Борис Джонсон обратился к Путину
Борис Джонсон обратился к Путину
Гордон высказался о Соловьеве
Гордон высказался о Соловьеве
Видео
Опубликовано видео дозаправки в воздухе истребителей Су-24
00:54
Опубликовано видео дозаправки в воздухе истребителей Су-24
Армия Войска
2 Су-35С перехватили самолет США и попали на видео
00:11
2 Су-35С перехватили самолет США и попали на видео
Армия
Путин назвал даты Парада Победы и попал на видео
02:35
Путин назвал даты Парада Победы и попал на видео
Политика
Появилось видео с угрозами Шнурову от Пригожина
02:29
Появилось видео с угрозами Шнурову от Пригожина
Шоу-бизнес
Хамство чиновника из Ярославля попало на видео
01:37
Хамство чиновника из Ярославля попало на видео
Общество
Появилось видео протестов у офиса Google в Москве
01:30
Появилось видео протестов у офиса Google в Москве
Происшествия
Cражение крокодилов попало на видео
00:14
Cражение крокодилов попало на видео
Опубликовано видео пожара на складе с пластиком в Батайске
00:38
Опубликовано видео пожара на складе с пластиком в Батайске
Подготовка турецких пляжей к туристам попала на видео
01:05
Подготовка турецких пляжей к туристам попала на видео
Выбивавшая долг с тесаком в руках россиянка попала на видео
01:01
Выбивавшая долг с тесаком в руках россиянка попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение