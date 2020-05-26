Пока вы спали: НАТО отказал России 

НАТО и Россия не смогли договориться о военной сдержанности

Провалом закончились переговоры НАТО и России об отказе от военных учений и проявлении военной сдержанности на период пандемии коронавируса. Об этом пишет «Коммерсант».

При этом генсек НАТО предложил главе МИД России обновить Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности 2011 года. Москва отказалась от этого, подчеркнув, что ее активность также носит оборонительный характер.

В США обеспокоены запуском российского «Посейдона»

Беспилотный подводный аппарат «Посейдон» планируют впервые запустить осенью. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает РИА Новости.

По его словам, пуск планируется провести с борта атомной подводной лодки «Белгород», при этом пока «Посейдона» в собранном виде нет, сейчас проходят испытания отдельных узлов.

О разработке «Посейдона» президент России Владимир Путин рассказал в послании Федеральному собранию еще в 2018 году, подчеркнув, что такие беспилотники могут быть оснащены ядерными боеприпасами. В свою очередь американские СМИ назвали аппарат способным вызвать цунами и обходить противоракетные системы обороны.

Российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты

По данным издания, такой показатель превышает февральский почти в 9,6 раз. Банки также ввезли 1,13 млрд евро наличными, что почти в три раза больше февральских значений.

Эксперты, опрошенные изданием, назвали причиной повышенного ввоза наличности увеличение спроса на фоне паники на рынке.

Швеции предрекли масштабный экономический кризис

Несмотря на то, что Швеция отказалась от введения жестких ограничений из-за пандемии коронавируса, страна столкнулась с масштабным экономическим кризисом и ростом безработицы. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По данным шведского статистического управления, которые привело издание, в апреле уровень безработицы вырос с 6,7% до 7,9%, а без учета сезонных факторов составил 8,2%. При этом эксперты прогнозируют рост уровня безработицы в Швеции до 17%, если спрос на товары и услуги не восстановится.

Ранее министр финансов страны Магдалена Андерссон заявила , что «глубокий спад экономики происходит быстрее, чем ожидалось».

Четыре человека погибли при жесткой посадке вертолета на Чукотке

По предварительным данным, причиной жесткой посадки вертолета Ми-8 в аэропорту на Чукотке и гибели четырех человек стали технические неполадки. Об этом со ссылкой на правительство округа пишет ТАСС.