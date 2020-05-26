Батька бросил камень в конкурентов «из-под плинтуса»

«Белорусских новостей». Белоруссии стартовала президентская кампания. Неожиданно, пишет автор оппозиционного издания, бессменного лидера страны напрягли гипотетические кандидаты, по его собственным словам, «повылазившие из-под плинтуса». Спойлеры они или реальные конкуренты Лукашенко , разбирался обозреватель

Действующий президент делает вид, что предвыборная суета его не волнует. Но в понедельник на совещании явно проскользнула ревность к неожиданным соперникам. Затронув тему организации выборов, Александр Лукашенко заметил:

«Мы не выскочили из-под плинтуса неожиданно, как многие. Где-то были — бах, сейчас повылазили все и обещают с вертолета по Белоруссии разбрасывать деньги».

Дальше последовало такое моралите:

«Деньги надо в Белоруссии зарабатывать тяжелейшим трудом, иного не дано. Больше будешь работать — больше заработаешь. С вертолета никто не сбросит».

Образ вертолетных денег явно навеян рекомендациями экспертов в связи с пандемией. А сентенции в духе «раздеваться и работать» белорусы слышат из уст бессменного президента уже более четверти века. Но что-то в белорусской модели сильно заело, по крайней мере в последнее десятилетие. Большинство пашет как папа Карло, а получает все те же жалкие гроши.

Смотрите: средний заработок, который сам по себе для многих лишь мечта (а в депрессивных регионах работы и вовсе днем с огнем не сыскать), аж с позапрошлых президентских выборов все пляшет вокруг культовой суммы 500 долларов в эквиваленте. При том что сам доллар уже не тот и цены шуганули ого-го. И вообще по уровню жизни мы уже в хвосте Европы.

«Пятую колонну» президент давно изучил

Как видим, официальный лидер использует излюбленный прием (а вообще это древний прием пропаганды) — характеризует своих соперников уничижительно (вылезли из-под плинтуса — то есть типа насекомых). А также окарикатуривает их программные идеи (обещают, что деньги с неба посыплются, ага, держите карман шире).

В чей конкретно огород эти камешки? Ну, представители традиционной оппозиции в основном знакомы властной верхушке достаточно давно. Причем иные из них, например правоцентристы Юрий Губаревич Николай Козлов , Ольга Ковалькова, сразу заявили, что идут в кампанию не ради сбора подписей, а для работы в массах. Молодой председатель Белорусской социал-демократической Грамады Сергей Черечень говорит, что пошел на выборы набраться опыта, его инициативная группа слишком скромна для сбора ста тысяч подписей (1237 человек).

То есть по большому счету эти люди, которых Лукашенко называет пятой колонной, ему не конкуренты. От их работы в массах власть вряд ли покачнется.

Уличные смутьяны вроде бывшего политзаключенного Николая Статкевича или видеоблогера Сергея Тихановского тоже пытаются использовать легальную крышу кампании для целей, напрямую с ней не связанных (разогрев протестов, бойкот, национальная забастовка и т.д.). Но их инициативные группы не зарегистрированы, их позитивная программа почти не артикулируется (лейтмотив: долой режим!). И вообще против этих бунтарей у властей наготове силовой кулак.

Кто действительно выскочил неожиданно?

Не исключено, что образ кого-то из-под плинтуса навеян дерзкими кричалками уличных заводил. Но вполне вероятно, что президент имеет в виду тех неожиданных претендентов на попадание в избирательный бюллетень, которые и сами не бедняки, и белорусов обещают сделать богатыми. Это представители истеблишмента — бывший руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико и бывший высокопоставленный дипломат, экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.

Впрочем, у Цепкало инициативная группа более чем скромна (884 человека) да и ведет он себя несколько скованно. А вот фигура Бабарико, охотно раздающего интервью и активного в соцсетях, произвела фурор среди политизированной публики. И в инициативную группу он сумел набрать более девяти тысяч волонтеров. Его уже назвали кандидатом надежды.

Правда, бдительные комментаторы сразу записали и Цепкало, и Бабарико (и даже Тихановского с его кинжальной критикой Лукашенко) в спойлеры, видят в них проект властных политтехнологов. Однако конспирология — дело неблагодарное. Отметим лишь, что белорусский вождь — не любитель тонкой политической игры. И выпускать на оперативный простор такого тяжеловеса, как Бабарико, — ну, это, по крайней мере, очень рискованно.

Раздраженный пассаж о неожиданно выскочивших из-под плинтуса тоже может говорить о том, что появление некоторых претендентов стало для главы государства сюрпризом.

Фантастика для Белоруссии: президент как правильный менеджер

Одна из ключевых идей Бабарико такова: нужно раскрепостить белорусов, дать им развернуться, и тогда страна станет богатой. Президента он видит не царем с безразмерными и бесконечными полномочиями, а «правильным менеджером». Он уверен, что белорусы с их образованностью, технологичностью, умением работать в команде, дремлющей готовностью к самореализации способны построить достойную, красивую жизнь.

Ряд идей Цепкало выдержан в подобном духе. Он, в частности, выступает за модернизацию всех сфер жизни, видит мощным инструментом широкую приватизацию, поскольку государственные предприятия «по определению не могут быть конкурентоспособными». Предлагает сделать белорусов настоящими хозяевами на своей земле.

Бабарико же в интервью Naviny.by по пунктам объяснил, как он собирается строить экономически независимое государство:

«Первое — формируется система. То есть ты должен понимать, как устроена система… Второе — приглашаются умные люди, которые являются профессионалами и возглавляют части этой системы. Третье — ты не мешаешь им работать, они готовят правильные предложения. Четвертое — ты выстраиваешь систему мотивации для этих людей, при которой их мотивация зависит от KPI, от этих точек, где в нашем случае находится благосостояние экономики страны».

Прикиньте, насколько это отличается от философии нынешнего официального лидера, требующего результата ценой «крови из носу», уповающего лишь на «жесточайший спрос» и грозящего подчиненным наручниками. Какие там KPI, не про нас эти придуманные за бугром мудреные штучки.

Вероятно, в глубине души Лукашенко чувствует, что запуганная номенклатура с огромным удовольствием променяла бы грозного царя на «правильного менеджера». И, возможно, программа благопристойного банкира, противника баррикад, источающего бесконфликтность и готовность к компромиссам, раздражает действующего президента больше, чем хулительные лозунги уличных смутьянов.

Традиционную оппозицию и масса, и номенклатура воспринимает без особого восторга: мол, маргиналы, неудачники, могут устроить катавасию. А вот тезисы опытного, успешного менеджера подкупают. Поскольку наводят на мысль, что благополучную страну можно построить спокойно и красиво, как без революций, так и без авралов, чрезвычайщины, битья кулаком по столу.

Фиаско жесточайшего спроса

А какую парадигму развития может предложить стране бессменный президент? Кроме упорного труда и жесточайшего спроса, никаких идей, кажется, нет. Но если крестьянин работает по сути в том же колхозе, что и при Советах, только вывеска поменялась, то и эффект будет на колхозном уровне. А какая перспектива у рабочего, чье предприятие представляет собой умирающего монстра социндустрии?

Да, были ввалены колоссальные деньги в авторитарную модернизацию целых отраслей типа цементной или деревообрабатывающей, но оказалось, что не в коня корм. Казенная собственность в принципе проигрывает частной. Где нет хозяина, там нет и успеха, нет благосостояния.

Раскрепостить же людей, сделать хозяевами, дать им самим создавать свое благосостояние — это претит мировоззрению и конкретным политическим интересам архитектора нынешней системы. Он боится, что вся система посыплется. Желание любой ценой удержать власть ввергло страну в капитальный застой, конца-края которому не видно.

Бабарико же — за то, чтобы вернуть лимит в два срока президентства. Он готов уйти с поста главы государства так же, как ушел из банка. Короче, два мира — два Шапиро.

Чем опасен спокойный банкир, не зовущий на баррикады

Сегодня Лукашенко объявил, что намерен до выборов сформировать новый состав правительства, «чтобы люди видели, с кем мы будем работать. А не то что выборы прошли, за тебя проголосовали, а там родственников, любимых и прочих понапихал в это правительство».

Оставим в стороне пикантные моменты кадровой политики Лукашенко. По сути неважно, кого он назначит. Вон в позапрошлом году, когда премьером был поставлен рыночник Сергей Румас , у наивной публики появились иллюзии, что вот начнутся реформы. Черта с два. Да у нас хоть Бальцеровича в квадрате назначь, получится пшик. Потому что правительство связано по рукам и ногам, прогрессивные идеи зарубаются, все построено на выволочках и волюнтаристских требованиях. Не потому ли Бабарико отказался от кресла премьера (да-да, сегодня признался, что предлагали)?

Сконструированная в Белоруссии система примитивна и перестала давать эффект (страх в XXI веке — не лучший стимул). Но в другой системе нынешний официальный лидер не сможет править. И грубой силы, чтобы удержать статус-кво, пока хватает.

Некоторые обозреватели допускают, что Бабарико на этих выборах может застолбить себе политический плацдарм на будущее. Но захочет ли действующий президент, который мысленно уже проштамповал себе новый срок, давать опасному сопернику такой плацдарм? Если исходить из презумпции искренности пошедшего в политику банкира, из того, что это никакой не спойлер, то этот поход может закончиться для него драматично.

Всякая реальная альтернатива в белорусской политике (если это можно назвать политикой) выжигается. Бабарико же опасен тем, что его вроде бы элементарные и совсем не революционные предложения крайне соблазнительны для спокойных работящих белорусов — как рядовых, так и уставшей от взбучек вертикали. И на фоне этих здравых идей полуфеодальная система Лукашенко выглядит полным анахронизмом.