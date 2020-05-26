Лукашенко озаботился «оружием возмездия»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов связаться с председателем КНР Си Цзиньпином , чтобы помочь созданию белорусской ракеты. Речь идет о системе «Полонез» с дальностью стрельбы 300 километров, которая изначально разрабатывалась вместе с китайскими конструкторами. Накануне Лукашенко потребовал создать собственное вооружение, способное поражать цели на дальности до 300 километров.

«Нам нужна своя ракета. Мы не можем создавать оружие, по которому мы будем зависеть от других стран», — сказал он. Президента также возмутила позиция России, которая отказалась предоставить полигон для испытания белорусских ракет. «Не надо перед россиянами становиться на колени. Это сигнал, если наш ближайший союзник мало того что не согласился с нами ракету сделать, а полигон не предоставляет… Слушайте, это вопрос», — заявил Лукашенко. О чем говорят такие планы?

Пока в мире бушевала пандемия коронавируса, из-за которой оказалась перекрыта в том числе граница внутри Союзного государства, между Россией и Белоруссией, в отношениях двух стран обнаружился еще один спорный вопрос, помимо тех, которые обострились ранее, — ракетный.

Лукашенко объявил о намерении стать ракетной державой, не обозначив, правда, против кого могло бы быть направлено такое «оружие возмездия». Пока таковым видится ему ракетный комплекс «Полонез-М» с максимальной дальностью 290 километров, созданный на основе китайских разработок и собранный также в основном из китайских комплектующих.

Москва ранее отказалась участвовать в разработке белорусских ракет, опасаясь, что через «союзное» с нами государство российские технологии утекут на Запад. Отсюда и отказ предоставлять полигон для испытаний. Хотя если посмотреть со стороны, то довольно странно, что две страны одного именно Союзного государства не могут договориться между собой даже о военно-технических вопросах. Зато Минск весьма охотно развивает на этом фоне военно-техническое сотрудничество с Украиной. Странное какое-то у нас с Минском союзничество получается.

На фоне пандемии отношения двух стран еще более охладели. При этом сама ситуация сыграла в целом скорее на руку белорусскому лидеру. Хотя бы в том, что актуальность некоторых разногласий, казавшихся еще совсем недавно весьма острыми, несколько сгладилась. С одной стороны, Лукашенко откровенно обиделся, когда Москва в одностороннем порядке закрыла российско-белорусскую границу для пассажирского сообщения. Он также весьма откровенно троллил российские власти за их якобы ошибочную тактику в борьбе с коронавирусом на фоне фактически отсутствия карантина в Белоруссии. Одним из проявлений этого стал юбилейный парад в честь Победы в Минске 9 Мая.

С другой стороны, резкое падение цен на энергоносители стало большим облегчением для Батьки, особенно на нефть. Ситуация на нефтяном рынке изменилась настолько, что казавшиеся пару месяцев назад экономически абсурдными поиски вариантов альтернативных России поставок могут оказаться вполне выгодными. В том числе закупки нефти у Азербайджана, США и Саудовской Аравии. Во всяком случае, теперь у Лукашенко на руках гораздо больше козырей для торга по нефтяным поставкам, чем было в начале года.

Что касается газа, то стоимость российского топлива для Белоруссии составляет 127 долларов за тысячу кубометров, тогда как на спотовом рынке Европы на днях цены упали до уровня 34-53 доллара, и это ниже уровня безубыточности для «Газпрома» . Минск уже ставил вопрос о снижении цены на российский газ. Пока без ответа. Но поскольку аналогичные вопросы ставят и другие импортеры из числа членов Евразийского союза , то с этим надо будет что-то делать.

Также под шум всемирной борьбы с коронавирусом разрешился еще один вопрос, вокруг которого еще в начале года было много кулуарных слухов. Якобы о том, что Лукашенко может не пойти на очередные перевыборы, поскольку Москва против этого возражает. Если у этих слухов и были основания, то теперь они окончательно развеяны.

Александр Лукашенко 9 августа собирается переизбраться на новый срок. Ему уже противостоят более дюжины номинальных конкурентов. Шансы всерьез побороться за президентский пост есть лишь максимум у четырех-пяти кандидатов, среди которых местные аналитики выделяют бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико.

Рассуждать о перспективах дальнейших российско-белорусских отношений после Лукашенко или при нем же, но переизбранном, пока рано. Однако очевидно, что нынешняя чрезвычайная ситуация уже внесла в них существенные поправки, что не может не повлиять на дальнейшие интеграционные планы. Проще это процесс точно не станет.