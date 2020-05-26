«Присвоила кириллицу»: России приписали еще один промах

Болгарский писатель и журналист Огнян Стамболиев обвинил Россию в "игнорировании" роли болгар в просвещении славян и создании русской литературы. Свое мнение он высказал в блоге на портале Fakti.bg.

Стамболиев утверждает, что выставка перед входом в Российский культурно-информационный центр в Софии , приуроченная ко Дню славянской письменности и культуры, якобы не упоминает "факт, что болгары на протяжении веков играли важную роль в просвещении".

"Таким образом, Россия официально вычеркнула Болгарию из истории письменности, созданной святыми братьями Кириллом и Мефодием…", — заявил журналист.

По его мнению, в России, "вместо того, чтобы благодарить" болгар, якобы скрывают и даже полностью отрицают их роль и значение в крещении Руси и создании ее литературы. "Они даже попытались присвоить кириллицу и сделать ее своей азбукой", — добавил писатель.

В России и во многих странах мира 24 мая ежегодно с размахом отмечается День славянской письменности и культуры. Праздник приурочен ко Дню памяти святых Кирилла и Мефодия, уроженцев города Солунь (Фессалоники), которые создали алфавит и дали начало письменности славян.