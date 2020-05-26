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Болгарский журналист обвинил Россию в «присвоении» кириллицы 

РИА Новости и ещё 3 8 минут назад
«Присвоила кириллицу»: России приписали еще один промах
Фото: © Fotolia / koromelena
Болгарский писатель и журналист Огнян Стамболиев обвинил Россию в "игнорировании" роли болгар в просвещении славян и создании русской литературы. Свое мнение он высказал в блоге на портале Fakti.bg.
Стамболиев утверждает, что выставка перед входом в Российский культурно-информационный центр в Софии, приуроченная ко Дню славянской письменности и культуры, якобы не упоминает "факт, что болгары на протяжении веков играли важную роль в просвещении".
"Таким образом, Россия официально вычеркнула Болгарию из истории письменности, созданной святыми братьями Кириллом и Мефодием…", — заявил журналист.
По его мнению, в России, "вместо того, чтобы благодарить" болгар, якобы скрывают и даже полностью отрицают их роль и значение в крещении Руси и создании ее литературы. "Они даже попытались присвоить кириллицу и сделать ее своей азбукой", — добавил писатель.
В России и во многих странах мира 24 мая ежегодно с размахом отмечается День славянской письменности и культуры. Праздник приурочен ко Дню памяти святых Кирилла и Мефодия, уроженцев города Солунь (Фессалоники), которые создали алфавит и дали начало письменности славян.
В 2017 году представитель МИД России Мария Захарова, комментируя аналогичные высказывания ряда болгарских политиков, отмечала, что в России никто не пытается отрицать вклад Первого Болгарского царства в дело создания славянской письменности. Она указывала, что такой праздник, как День славянской письменности, должен способствовать сближению народов, а не становиться причиной конфликтов.
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Комментарии 1
В мире , Наука и техника , Мария Захарова , МИД , София
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