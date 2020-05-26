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Родители по ошибке похоронили живого ребенка 

Lenta.ru 16 минут назад
Родители по ошибке похоронили живого ребенка
Фото: Depositphotos
В индийском штате Гуджарат родители по ошибке похоронили ребенка заживо. Об этом сообщает издание The Indian Express.
На следующее утро прохожий нашел новорожденную девочку, засыпанную землей. Она была жива и кричала. Мужчина позвал соседей, которые выкопали ее, вызвали полицию и скорую помощь. Не дождавшись медиков, двое местных жителей сами отвезли ее в ближайшую поликлинику.
Сотрудники поликлиники узнали девочку. Как выяснилось, они принимали роды у ее матери накануне в пятницу. Ребенок появился на свет на 24 неделе беременности, то есть на два с половиной месяца раньше обычного срока. В поликлинике не было реанимации для новорожденных, поэтому врач рекомендовал родителям отвезти дочь в частную больницу.
Родители утверждают, что по дороге домой ребенок перестал двигаться. Они решили, что новорожденная умерла, и тут же похоронили ее. Девочку обнаружили через 12 часов и доставили в реанимацию, однако через 30 часов она скончалась.
Ранее сообщалось, что в китайской провинции Шэньси полицейские спасли 79-летнюю женщину, которая три дня лежала в могиле без еды и воды. Ее сын сознался, что сознательно похоронил живую мать.
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