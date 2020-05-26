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Власти Аргентины закрыли на карантин пятитысячный жилой район 

Российская Газета 1 час назад
В Аргентине закрыли на карантин пятитысячный жилой район
Фото: AP Photo/Natacha Pisarenko
В пригороде столицы Аргентины из-за коронавируса власти закрыли на карантин закрыли район, в котором проживают свыше пяти тысяч человек. Речь идет о квартале Вилья-Асуль в городе Кильмес. Об этом сообщил министр безопасности региона Серхио Берни.
"Минимум на ближайшие десять дней жителям запрещено покидать свой район. Мера связана с ростом числа заболеваемости на этой территории — уже 50 случаев", — приводит заявление министра безопасности ТАСС.
На всех выездах из района на период карантина будут дежурить полицейские патрули. Вилья-Асуль — один из самых бедных кварталов пригорода Буэнос-Айреса. Такие территории сейчас являются основными очагами инфекции в стране и вызывают больше всего беспокойства. Об этом рассказал президент Аргентины Альберто Фернандес, объявляя о продлении карантина седьмого июня. Первый случай заражения коронавирусом в стране подтвердили третьего марта. Сейчас в Аргентине зарегистрировано уже свыше 12 тысяч человек с диагнозом COVID-19.
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Комментарии
В мире , Альберто Фернандес , ИТАР-ТАСС , Аргентина
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