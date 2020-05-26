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Япония отменила чрезвычайное положение 

BFM.RU 1 час назад
Япония отменила чрезвычайное положение
Фото: РИА Новости
Япония отменила в понедельник чрезвычайное положение в районе Большого Токио, фактически положив конец мягкому блокированию страны, сообщает The Washington Post. Новые заражения притормозили, и больничные койки были освобождены. Наконец в конце туннеля появился свет.
Теперь Япония готовится к тому, что она называет «новым образом жизни», своеобразной попыткой возобновить повседневную жизнь, не провоцируя очередной рост числа инфекций.
Уникальный японский подход к сдерживанию вируса, основанный на консенсусе и социальном давлении, а не на правительственных указах и правовых санкциях, имеет некоторый успех, несмотря на первоначальные ошибки и неудачное общение с премьер-министром Синдзо Абэ.
«Японский подход к борьбе с эпидемией был весьма успешным», — сказал Абэ в понедельник. — Теперь мы собираемся выйти на новую арену. Поэтому отныне нам нужно создавать новый образ жизни. Нам нужно изменить наш образ мышления».
По причинам, которые до сих пор не совсем ясны, Япония официально зарегистрировала только 16 000 случаев заражения и 800 смертей. Несмотря на то что низкие показатели тестирования означают, что многие случаи были пропущены, в стране было немного зараженных по сравнению с Западом.
За прошедшую неделю в стране с населением 126 миллионов человек было зафиксировано только около 200 новых случаев заболевания, а число людей в больницах упало ниже 2000 человек. Тем не менее страна имеет один из самых высоких показателей смертности на душу населения в Азии за пределами Ближнего Востока.
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Комментарии
В мире , Синдзо Абэ , Washington Post , Япония
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