Турция активизировала военные действия в Ливии . Она напала на ливийскую авиабазу Укба бен Нафи в районе Аль-Ватыя с военного корабля, который недавно зашел в территориальные воды Ливии, в то время как истребители наносили ракетные удары по городам Тархуна, Аль-Асаба, Сабрата и Сарман, расположенные на западе страны. Благодаря действиям турецких военнослужащих боевики организации «Братья-мусульмане» (запрещена в РФ — прим.ред.) смогли продвинуться вглубь страны и установить контроль над всеми вышеупомянутыми городами.

Безусловно, это является нарушением международного права и покушением на суверенитет государства-члена ООН . Кроме того, подобные действия представляют угрозу для соседних стран, поскольку развязывают руки террористическим группировкам. Эрдоган нарушает все международные пакты, нормы и резолюции, но мировые державы и ООН предпочли закрыть глаза на неправомерные действия турецкого лидера. Напомним, что Турция вторглась в Ливию, частично оккупировала территорию и разграбила богатства страны, прикрываясь соглашением, которое было подписано нелегитимным правительством, лояльным ливийскому крылу «Братьев-мусульман».

Эрдоган одержим маниакальной идеей возродить Османскую империю, поэтому он отправил ливийцам более 5 миллионов боеприпасов, которые были доставлены кораблем «BF ESPERANZA, отплывшим из порта Мерсин. Напомним, что ранее греческими властями был задержан корабль „ANDROMEDA“, который перевозил 500 тонн взрывчатых веществ и 200 тысяч тонн нитрата алюминия из Турции в Ливию.

Вторжение Турции в Ливию не является тайной, поскольку она открыто использует военные корабли и авиацию для ведения боевых действий. Более того, на территории страны находятся более 10 тысяч турецких военнослужащих и наемников, большинство из которых являются террористами »Аль-Каиды» или ИГИЛ (запрещены в РФ — прим. ред.).

Турция вторглась в Ливию вместе с сирийскими наемниками. Американская журналистка Линдси Снелл сообщила, что сирийские наемники из группировки «Файлак аль-Маджид» занимаются мародёрством, грабят дома ливийских граждан и ищут наркотические препараты, чтобы использовать их в дальнейшем. Тем не менее, по мнению Эрдогана, переброска наемников из сирийского Идлиба в Ливию способствует восстановлению «утраченного наследия предков».

Турецкое вторжение сопровождается подозрительным молчанием мирового сообщества, несмотря на тот факт, что оно угрожает не только Ливии, но и стабильности соседних государств, поэтому требует активизации соглашения о совместной обороне арабских государств. Скандалы вокруг турецких военных кораблей ставят СБ ООН , Международную миротворческую миссию ООН, США и страны, поддерживающие Схиратское соглашение в Ливии, в трудное положение, поскольку они угрожают мирному урегулированию, прекращению боевых действий.

В Ливии до турецкого колониализма был «халифат», во время которого ливийские племена не подчинялись центральной власти и постоянно восставали против нее. Захватив территорию Ливии, турки не создали тут ничего ценного, после них не осталось ни больниц, ни университетов, они не строили школы или фабрики, остались только могилы погибших турецких лидеров, на которых Османская империя построила мечети, чтобы усилить свое влияние в регионе.

Могилы османских лидеров используются в качестве предлога для оправдания действий по восстановлению османского наследия, что, безусловно, представляет собой абсурдный и неубедительный аргумент. Правда состоит в том, что присутствие могил турецких лидеров в арабских странах связано с периодом османского колониализма во времена «Османского халифата», который Эрдоган мечтает возродить при помощи обанкротившейся организации «Братья-мусульмане».

Турецкое колониальное прошлое в Ливии — это отвратительное явление. На данный момент существует несколько группировок-последователей «Братьев-мусульман», чьи интересы пересекаются с интересами Эрдогана. Турецкий лидер использует их в качестве «троянского коня» для восстановления «утраченного наследия» в арабском мире.

Новый османский султан, независимо от того, сколько он заплатил оружием, военной техникой и наемниками, не сможет достичь того, чего он хочет, поскольку хрупкая турецкая экономика не выдержит давления и рухнет в обозримом будущем.