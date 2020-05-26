«Испорчены технологиями Кремля»: О жителях Украины

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Украинский телеведущий Остап Дроздов высказался о беспринципности украинского народа. Об этом сообщает РИА "Новости".

Журналист отметил, что украинский народ является "паскудным и орусевшим". По его мнению, граждане Украины "испорчены технологиями Кремля".

Он также выразил мнение, что эволюция сделает население страны "бесталанным, беспринципным, не тщеславным, никаким".

"Чем больше времени проходит в отсутствии сильной украинской политики, тем меньше шансов на победу украинского", — сказал Дроздов.

Телеведущий также подчеркнул, что украинцы свыклись с "длительной оккупацией", а также перестали стремяться к "построению своего национального пространства".