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Украинский телеведущий назвал «никаким» население страны 

Газета.Ru 18 минут назад
«Испорчены технологиями Кремля»: О жителях Украины
Фото: Reuters
Украинский телеведущий Остап Дроздов высказался о беспринципности украинского народа. Об этом сообщает РИА "Новости".
Журналист отметил, что украинский народ является "паскудным и орусевшим". По его мнению, граждане Украины "испорчены технологиями Кремля".
Он также выразил мнение, что эволюция сделает население страны "бесталанным, беспринципным, не тщеславным, никаким".
"Чем больше времени проходит в отсутствии сильной украинской политики, тем меньше шансов на победу украинского", — сказал Дроздов.
Телеведущий также подчеркнул, что украинцы свыклись с "длительной оккупацией", а также перестали стремяться к "построению своего национального пространства".
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В мире , Остап Дроздов
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