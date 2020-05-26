Львовский телеведущий оскорбил всех украинцев 

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Львовский журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала в резких и оскорбительных тонах высказался о народе своей страны, назвав его «паскудным и орусевшим».

Дроздов выразил мнение, что украинцы «испорчены технологиями Кремля». «Эволюционный путь развития страны приводит нас (Украину) в Малороссию или Россию. Эволюция нас приведет вообще к бесталанному, беспринципному, не тщеславному, никакому населению», — передает РИА «Новости» слова Дроздова.

Телеведущий также заявил, что украинцы привыкли « длительной оккупации» и не стремятся к «построению своего национального пространства».

«Он (народ) соглашается на пространство, которое идет с северо-востока — готовый, с готовыми фильмами, с готовыми программами, юмором, музыкой, эстрадой, театром, кино и так далее», — добавил Дроздов.

«Чем больше времени проходит в отсутствии сильной украинской политики, тем меньше шансов на победу украинского», — считает журналист.

Напомним, неделей ранее украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала назвал русскоязычных сограждан «одноклеточными».