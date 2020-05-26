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В Аргентине медики протестуют против угроз и ущемления их прав 

РИА Новости и ещё 1 15 минут назад
Медики и поддерживающие их граждане в разгар эпидемии вышли на улицы крупного аргентинского города Кордоба, протестуя против угроз в адрес сотрудников здравоохранения и ущемления их прав, сообщает местная газета La Voz.
"Мы не герои или убийцы, мы врачи. Хватит жестокого обращения. Хватит обвинять нас. Достаточно угроз", — с такими лозунгами вышли люди. Также врачи жалуются на низкую оплату труда и задержку зарплат.
В акции принимает участие большое количество автомобилей, которые выстроились в шеренгу и, сигналя, медленно едут по улицам города. У некоторых на капоте лежит защитный медицинский костюм.
Их сопровождают граждане, которые в масках, стараясь соблюдать дистанцию, стоят на обочинах, хлопают в ладоши и выкрикивают лозунги. Некоторые привели с собой детей.
Акции протеста прошли еще в трех городах провинции Кордоба — в Рио Куарто, Карлос Пас, Альта Грасиа.
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