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Борис Джонсон заявил об ухудшении зрения после COVID-19 

Российская Газета и ещё 13 27 минут назад
Борис Джонсон назвал проблемы после COVID-19
Фото: AFP/Tolga AKMEN
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что из-за перенесенной болезни, вызываемой новым коронавирусом, у него ухудшилось зрение. Об этом он рассказал в понедельник во время брифинга.
Премьер признался, что впервые за долгие годы ему проходится носить очки. "Я думаю, что это очень правдоподобно, что ухудшившееся зрение может быть проблемой, связанной с коронавирусом", — цитирует ТАСС выступление.
Напомним, Борис Джонсон заразился коронавирусом, после чего продолжал работать в самоизоляции. Однако его здоровье ухудшилось, и в начале апреля, спустя полторы недели после подтверждения диагноза, он был доставлен в отделение интенсивной терапии в больнице Святого Томаса в Лондоне. На период госпитализации Джонсона, а затем его отдыха в резиденции в Чекерсе правительством управлял государственный секретарь Доминик Рааб. По свидетельствам очевидцев, несмотря на отсутствие, премьер постоянно давал указания. С 27 апреля выздоровевший Джонсон уже вернулся к работе.
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Комментарии
В мире , COVID-19 , Борис Джонсон , ИТАР-ТАСС , Великобритания
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