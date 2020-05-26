Соединенные Штаты превратили Украину в колонию

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Небензя напомнил, что Соглашение об ассоциации Украины с ЕС оказалось «детонатором майдана» в 2014 году.

«Потом на хребте Евросоюза на Украину въехали американцы, которые фактически создали протекторат Украина. Это хорошо видно из недавней скандальной публикации телефонных переговоров Байдена и Порошенко», — сказал он.

Дипломат отметил, что Россия еще в 2013 году предупреждала украинскую сторону о невыгодности ассоциации с ЕС.

«И вот сейчас я с удивлением слушаю, как из Киева раздаются робкие сигналы о том, что, оказывается, соглашение несправедливое, что его надо бы поправить, что украинские предприниматели оказались в невыгодном положении. То есть не прошло и шести лет, как Киев осознал то, что мы им говорили в 2013 году», — констатировал Небензя.