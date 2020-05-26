Соединенные Штаты превратили Украину в колонию

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что опубликованные разговоры Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена свидетельствует, что американцы фактически создали на Украине протекторат, пишет ТАСС.
Небензя напомнил, что Соглашение об ассоциации Украины с ЕС оказалось «детонатором майдана» в 2014 году.
«Потом на хребте Евросоюза на Украину въехали американцы, которые фактически создали протекторат Украина. Это хорошо видно из недавней скандальной публикации телефонных переговоров Байдена и Порошенко», — сказал он.
Дипломат отметил, что Россия еще в 2013 году предупреждала украинскую сторону о невыгодности ассоциации с ЕС.
«И вот сейчас я с удивлением слушаю, как из Киева раздаются робкие сигналы о том, что, оказывается, соглашение несправедливое, что его надо бы поправить, что украинские предприниматели оказались в невыгодном положении. То есть не прошло и шести лет, как Киев осознал то, что мы им говорили в 2013 году», — констатировал Небензя.
Ранее депутат Рады Андрей Деркач обнародовал записи телефонных разговоров, на которых Порошенко, Байден и экс-глава Госдепа Джон Керри обсуждают вопросы внутренней политики Украины. Депутат заявил, что одной из тем было предоставление американской стороной 1 млрд долларов в обмен на сохранение схем работы компании Burisma, которую связывают с сыном Джозефа Байдена Хантером. Записи содержат и другие сведения, которые говорят о вмешательстве американских политиков в дела Украины.