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В США заявили о пике коронавируса в России 

Lenta.ru 49 минут назад
В США заявили о пике коронавируса в России
Фото: Reuters
Ученые Лос-Аламосской национальной лаборатории заявили о прохождении Россией пика эпидемии коронавируса с вероятностью 67 процентов. Такие данные приводятся на сайте специалистов.
Модель основана на данных от 20 мая 2020 года, когда в России с начала пандемии было выявлено 308 тысяч случаев заражения. Согласно оценке ученых, к 27 мая в стране должно быть от 345 до 391 тысячи случаев заражения, а количество умерших увеличится с 2972 до 3300-3900. Учитывалось, что наибольший прирост зараженных был 11 мая и составлял 11 656 тысяч человек.
Таким образом, с 67 процентной вероятностью ученые утверждают, что Россия прошла пик заболеваемости. При этом модель предполагает, что мероприятия, которые ограничивают распространение коронавирусной инфекции, будут продолжены и в будущем.
«Пик означает, что вы в лучшем случае прошли половину первой волны вспышки. Вполне возможно, что возникнет следующая волна, если ограничительные меры будут ослаблены», — говорится в выводах специалистов.
Согласно прогнозу ученых, к первому июлю 2020 года число подтвержденных случаев COVID-19 в России составит, в среднем, 544 тысяч случаев (с 90-процентной вероятностью ляжет в интервал 414-880 тысяч), а число смертей — 5,3 тысячи (3,9-8,9 тысячи).
По последним данным, в России зафиксировано 352 427 случаев коронавируса в 85 регионах. С начала пандемии в стране умерли 3633 человека, выздоровели 118 798.
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