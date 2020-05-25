Пока вы не уснули: Россию предупредили о внеземной угрозе 

"Коронавирус исчезнет через 2 недели"
Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 находится на последней стадии. Об этом, как сообщает El Nacional, заявил испанский инфекционист Бенито Альмиранте.
Мишустин обратился к россиянам с просьбой из-за пандемии
Премьер-министр Михаил Мишустин попросил жителей России провести отпуск внутри страны, чтобы исключить угрозу завоза коронавируса из-за рубежа.
Рогозин предупредил о внеземной угрозе
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью на радио «Комсомольская правда» заявил, что в будущем с большой долей вероятности Россия станет способной защитить Землю от «непрошенных гостей из космоса».
На обломках МН17 нашли загадочные следы
На обломках малазийского «Боинга», сбитого над Донбассом, были обнаружены загадочные частицы, подобные пчелиным сотам.
Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили
Телеграм-канал BAZA
В Москве 22-летнюю гражданку Кубы удерживали в квартире, требуя выкуп, а затем убили. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.
Китай увидел российскую угрозу в Сибири
Журналисты китайского издания «Феникс» со ссылкой на российских военных рассказали своим читателям, почему Россия решила разместить гиперзвуковые ракеты в Сибири.
России предсказали сильнейший кризис за десятилетие
России грозит сильнейший экономический кризис более чем за 10 лет. Об этом сообщает американское издание Bloomberg.
Собянин снял еще одно ограничение
Волонтеры в Москве с 26 мая вновь смогут посещать 13 приютов для бездомных собак и кошек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
Эвакуация бойцов ЧВК Вагнера попала на видео
Более полутора тысяч бойцов российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» покинули запад Ливии.
Познер обратился к россиянам
Телеведущий Владимир Познер посоветовал россиянам «не делать глупости» во время эпидемии коронавируса и дождаться лучших времен.