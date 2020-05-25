Нетаньяху анонсировал аннексию

Премьер-министр Израиля и лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху подтвердил в понедельник, что еврейское государство намерено начать осуществление шагов по аннексии частей Западного берега реки Иордан в июле 2020 года в соответствии с коалиционным соглашением, подписанным им с лидером "Кахоль-Лаван" Бени Ганцем. Соответствующее заявление глава кабмина сделал во время заседания парламентской фракции "Ликуд" в здании Кнессета (парламента страны).

"В отношении распространения суверенитета (на части Западного берега — прим. ТАСС) у нас есть оговоренный срок — июль — и мы не намерены его менять", — цитирует высказывания Нетаньяху радио Kan. Он отметил, что речь идет об "исторической возможности", которую предоставляет мирный план президента США Дональда Трампа, и что ее "нельзя упускать".

17 мая перед церемонией приведения к присяге 35-го правительства Израиля, сформированного Нетаньяху по итогам выборов 2 марта, премьер выразил мнение, что пришло время аннексировать еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан и Иорданскую долину. Новый кабмин еврейского государства сформирован на основе коалиционного соглашения между "Ликуд" и "Кахоль-Лаван". Утвержденный Кнессетом документ позволяет главе правительства начать осуществлять шаги по распространению суверенитета на отдельные части Западного берега в соответствии с планом Трампа после 1 июля 2020 года.

19 мая президент Палестины Махмуд Аббас в ответ на заявления Нетаньяху объявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и США. Он добавил, что Израиль должен понести ответственность за попытки аннексировать оккупированные палестинские территории. В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием прекратить израильскую поселенческую деятельность на оккупированных территориях. Израиль тогда же отказался выполнять положения этого документа.

21 мая МИД РФ выразил озабоченность, что действия Израиля "могут спровоцировать опасный виток насилия на палестинских территориях" и "дестабилизировать обстановку в ближневосточном регионе". Во внешнеполитическом ведомстве подтвердили принципиальную позицию России в поддержку комплексного и устойчивого урегулирования палестино-израильского конфликта на основе двухгосударственного принципа в имеющихся международно-правовых рамках и призвали стороны воздерживаться от любых шагов, способных спровоцировать новую опасную эскалацию в регионе и препятствующих созданию условий для возобновления прямых палестино-израильских переговоров.