Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нетаньяху заявил, что Израиль начнет шаги по аннексии частей Западного берега в июле 

ТАСС 25 минут назад
Нетаньяху анонсировал аннексию
Фото: Reuters
Премьер-министр Израиля и лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху подтвердил в понедельник, что еврейское государство намерено начать осуществление шагов по аннексии частей Западного берега реки Иордан в июле 2020 года в соответствии с коалиционным соглашением, подписанным им с лидером "Кахоль-Лаван" Бени Ганцем. Соответствующее заявление глава кабмина сделал во время заседания парламентской фракции "Ликуд" в здании Кнессета (парламента страны).
"В отношении распространения суверенитета (на части Западного берега — прим. ТАСС) у нас есть оговоренный срок — июль — и мы не намерены его менять", — цитирует высказывания Нетаньяху радио Kan. Он отметил, что речь идет об "исторической возможности", которую предоставляет мирный план президента США Дональда Трампа, и что ее "нельзя упускать".
Посол Палестины: аннексия Западного берега положит конец мирному процессу
17 мая перед церемонией приведения к присяге 35-го правительства Израиля, сформированного Нетаньяху по итогам выборов 2 марта, премьер выразил мнение, что пришло время аннексировать еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан и Иорданскую долину. Новый кабмин еврейского государства сформирован на основе коалиционного соглашения между "Ликуд" и "Кахоль-Лаван". Утвержденный Кнессетом документ позволяет главе правительства начать осуществлять шаги по распространению суверенитета на отдельные части Западного берега в соответствии с планом Трампа после 1 июля 2020 года.
19 мая президент Палестины Махмуд Аббас в ответ на заявления Нетаньяху объявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и США. Он добавил, что Израиль должен понести ответственность за попытки аннексировать оккупированные палестинские территории. В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием прекратить израильскую поселенческую деятельность на оккупированных территориях. Израиль тогда же отказался выполнять положения этого документа.
21 мая МИД РФ выразил озабоченность, что действия Израиля "могут спровоцировать опасный виток насилия на палестинских территориях" и "дестабилизировать обстановку в ближневосточном регионе". Во внешнеполитическом ведомстве подтвердили принципиальную позицию России в поддержку комплексного и устойчивого урегулирования палестино-израильского конфликта на основе двухгосударственного принципа в имеющихся международно-правовых рамках и призвали стороны воздерживаться от любых шагов, способных спровоцировать новую опасную эскалацию в регионе и препятствующих созданию условий для возобновления прямых палестино-израильских переговоров.
Видео дня. Голый мужчина поставил на уши Росгвардию
ТАСС: последние новости
Лукашенко пообещал разобраться с авторами недостоверных новостей о коронавирусе Лукашенко пообещал разобраться с авторами недостоверных новостей о коронавирусе Прокуратура Нидерландов может приобщить к делу MH17 опубликованные в СМИ заявления Гиркина Прокуратура Нидерландов может приобщить к делу MH17 опубликованные в СМИ заявления Гиркина Трамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах Трамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах
Комментарии 4
В мире , Ближний Восток , Израиль , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У известной писательницы лопнула силиконовая грудь
У известной писательницы лопнула силиконовая грудь
Медсестре в купальнике предложили новую работу
Медсестре в купальнике предложили новую работу
Врачи дали прогноз по состоянию Кадырова
Врачи дали прогноз по состоянию Кадырова
«Мясо и обломки костей»: экс-супруг Лолиты изувечен
«Мясо и обломки костей»: экс-супруг Лолиты изувечен
«Ужасное ощущение!»: заболела вся семья Марии Погребняк
«Ужасное ощущение!»: заболела вся семья Марии Погребняк
Видео
Опубликовано видео мощного урагана на Урале
00:15
Опубликовано видео мощного урагана на Урале
Россияне проплыли на матрасе по озеру и попали на видео
00:08
Россияне проплыли на матрасе по озеру и попали на видео
Сидящие на фруктах в российском супермаркете крысы попали на видео
01:15
Сидящие на фруктах в российском супермаркете крысы попали на видео
Москвич без пропуска пытался скрыться и попал на видео
00:30
Москвич без пропуска пытался скрыться и попал на видео
Опубликовано видео с места захвата в заложники кубинки в Москве
00:19
Опубликовано видео с места захвата в заложники кубинки в Москве
Происшествия
Опубликовано видео драки авиапассажиров в Домодедове
00:48
Опубликовано видео драки авиапассажиров в Домодедове
Происшествия
Россиянам обозначили сроки масочного режима
01:03
Россиянам обозначили сроки масочного режима
Общество
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Казани
00:38
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Казани
Происшествия
Призыв Мишустина встревожил россиян
01:11
Призыв Мишустина встревожил россиян
Общество
Пескова выписали из больницы
01:25
Пескова выписали из больницы
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение