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Лукашенко рассказал о самом тяжелом президентском сроке 

Lenta.ru 1 час назад
Лукашенко рассказал о самом тяжелом президентском сроке
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает нынешние времена самыми тяжелыми за весь период нахождения на посту, передает БЕЛТА.
Причина, как отмечает глава государства, не в пандемии коронавируса, а в сильном давлении со всех сторон из-за сложившейся ситуации, «и это надо было выдержать».
« [Управляющий делами президента] Виктор Шейман помнит еще и те времена, когда хлеба не было и вообще кормить народ нечем было. Я часто привожу пример, что в 1994 году на три дня в Минске оставалось муки, чтобы хлеб испечь. Это действительно были страшные времена. Как мы выкарабкались… Наверное, Господь помог», — рассказал Лукашенко о первом президентском сроке.
Он добавил, что в Белоруссии жесткая власть, но в ситуации с коронавирусом гражданам ничего не запрещали, а их просто «берегли, лечили и так далее». «Поэтому люди по-разному себя вели, но в целом неплохо. Тем не менее, давление было очень серьезным», — сказал он.
Ранее 25 мая Лукашенко отметил улучшение эпидемиологической ситуации в республике и предсказал победу над коронавирусом «с Божьей помощью». При этом он призвал власти серьезно готовиться ко второй волне пандемии.
В Белоруссии не введены жесткие карантинные ограничения. Власти объясняли это экономическими причинами. Лукашенко при этом называл ситуацию вокруг коронавируса в мире психозом. По последним данным, в республике коронавирусом заразились 36 198 человек, 199 пациентов умерли.
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В мире , Виктор Шейман , Александр Лукашенко
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