Премьера Польши раскритиковали после фото из ресторана 

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий подвергся критике после посещения города Гливице 22 мая. Политик встретился с владельцами ресторана, воспользовавшимися программой государственной поддержки пострадавших от пандемии коронавируса компаний.

Фото из ресторана премьер разместил в социальной сети Twitter . На кадрах видно, что за столом с ним сидят ещё три человека. Все они не соблюдают рекомендаций по социальному дистанцированию, их лица не закрыты медицинскими масками.

Отвечая на вопрос журналистов, придерживается ли он санитарного режима, Моравецкий заявил, что выдерживать определённые расстояния рекомендуется, однако делать это не обязательно.

Согласно правилам, в Польше за одним столом в ресторане могут сидеть только члены одной семьи или одного домохозяйства. В иных случаях необходимо соблюдать дистанцию, отмечает TVN24.

Официальный представитель кабмина Польши Пётр Мюллер извинился за ситуацию от лица премьера. Он отметил, что существуют два типа правил, и вины Моравецкого в случившемся нет.

Ранее NEWS.ru писал, что президенту Австрии Александру Ван дер Беллену пришлось извиняться за нахождение на террасе ресторана во время комендантского часа. По словам самого политика, он заговорился с супругой и забыл о времени.