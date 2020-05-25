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Прокуратура Нидерландов может приобщить к делу MH17 опубликованные в СМИ заявления Гиркина 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
В деле MH17 новый поворот
Фото: РИА Новости
Прокуратура Нидерландов может приобщить к делу о катастрофе Boeing в Донбассе сделанные в СМИ заявления одного из обвиняемых, бывшего лидера ополчения в Донецкой народной республике Игоря Гиркина (Стрелкова). Об этом в понедельник сообщила ТАСС официальный представитель ведомства Брехтье ван де Мосдейк.
"Интервью могут быть добавлены в дело, которое очень большое и содержит самые разнообразные документы", — отметил она.
"Однако пока не ясно, будут ли определенные интервью Гиркина использованы в качестве [подтверждающих] доказательств, — подчеркнула ван де Мосдейк. — Я не могу сказать это сейчас".
Ранее Гиркин заявил британской газете The Times, что ощущает "моральную ответственность" за гибель пассажиров рейса МН17, потерпевшего крушение на востоке Украины в 2014 году.
Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области, в результате катастрофы погибли 298 человек — граждане десяти государств. Для расследования трагедии была создана Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В июне 2019 года эксперты заявили, что установили группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук", из которой был сбит Boeing, на Украину с территории России.
Судебный процесс над ними начался 9 марта в Нидерландах. Вместе с Гиркиным по делу проходят еще три человека, его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. По данным следствия, Гиркин, Дубинский и Пулатов имеют российское гражданство, а Харченко является украинцем. Интересы Пулатова в суде представляет группа из российского и двух голландских адвокатов, процесс над остальными обвиняемыми проходит заочно.
Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы российской стороны в ходе расследования.
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Комментарии 1
В мире , Катастрофы , Сергей Дубинский , Леонид Харченко , Олег Пулатов , Игорь Гиркин , Boeing , Газета The Times , ИТАР-ТАСС , Нидерланды
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