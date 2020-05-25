Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукашенко отказался закрывать рот журналистам и вспомнил о России 

Lenta.ru 1 час назад
Лукашенко вспомнил о России
Фото: Reuters
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что авторы фейков о коронавирусе не беспокоятся о врачах, а лишь стремятся хайпануть, пишет БЕЛТА.
Он пообещал разобраться со всеми распространителями фейков в республике. Лукашенко при этом отказался кому бы то ни было закрывать рот. Люди должны говорить так, как они думают, считает глава государства.
«А журналист, если он журналист, какой-то блогер или еще кто-то должны писать честно, объективно подавать информацию, а не поднимать скандал. Если не честно, если не соответствует действительности, за это надо отвечать. Как это было с российским Первым каналом», — вспомнил он ситуацию с лишением аккредитации журналистов из России.
Президент добавил, что и сами российские власти на международном уровне требуют извинений от западных изданий за фальсификации на тему коронавируса. «Так, а зачем же российские каналы у нас это делали?» — спросил Лукашенко.
По его мнению, никто не имеет права играть на теме жизни людей.
«Тут я рядом с россиянами, но сразу говорю: и вы себя ведите ответственно по отношению к другим странам», — сказал белорусский президент.
Ранее 25 мая Лукашенко отметил улучшение эпидемиологической ситуации в республике и предсказал победу над коронавирусом «с Божьей помощью». При этом он призвал власти серьезно готовиться ко второй волне пандемии.
В Белоруссии не введены жесткие карантинные ограничения. Власти объясняли это экономическими причинами. Лукашенко при этом называл ситуацию вокруг коронавируса в мире психозом. По последним данным, в республике коронавирусом заразились 36 198 человек, 199 пациентов умерли.
Видео дня. Голый мужчина поставил на уши Росгвардию
Последние новости
Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан Появились подробности эвакуации бойцов ЧВК Вагнера в Ливии Появились подробности эвакуации бойцов ЧВК Вагнера в Ливии Собянин снял еще одно ограничение в Москве Собянин снял еще одно ограничение в Москве
Комментарии 1
В мире , Александр Лукашенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван следующий этап снятия ограничений в Москве
Назван следующий этап снятия ограничений в Москве
Серябкина призналась, почему ушла от Фадеева
Серябкина призналась, почему ушла от Фадеева
«Мясо и обломки костей»: экс-супруг Лолиты изувечен
«Мясо и обломки костей»: экс-супруг Лолиты изувечен
Захватчика банка в Москве не смогли допросить
Захватчика банка в Москве не смогли допросить
Вдова Караченцева прозябает в нищете
Вдова Караченцева прозябает в нищете
Видео
Опубликовано видео мощного урагана на Урале
00:15
Опубликовано видео мощного урагана на Урале
Россияне проплыли на матрасе по озеру и попали на видео
00:08
Россияне проплыли на матрасе по озеру и попали на видео
Сидящие на фруктах в российском супермаркете крысы попали на видео
01:15
Сидящие на фруктах в российском супермаркете крысы попали на видео
Москвич без пропуска пытался скрыться и попал на видео
00:30
Москвич без пропуска пытался скрыться и попал на видео
Опубликовано видео с места захвата в заложники кубинки в Москве
00:19
Опубликовано видео с места захвата в заложники кубинки в Москве
Происшествия
Опубликовано видео драки авиапассажиров в Домодедове
00:48
Опубликовано видео драки авиапассажиров в Домодедове
Происшествия
Россиянам обозначили сроки масочного режима
01:03
Россиянам обозначили сроки масочного режима
Общество
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Казани
00:38
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Казани
Происшествия
Разрушительный ураган в российском городе сняли на видео
00:15
Разрушительный ураган в российском городе сняли на видео
Погода Происшествия
Опубликовано видео задержания устроивших перестрелку в Москве
01:17
Опубликовано видео задержания устроивших перестрелку в Москве
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение