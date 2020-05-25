Тайвань готовится обороняться от Китая 

Власти Тайваня намерены расширить ракетную программу и создать барьер против потенциальной атаки Китая . Об этом пишет The South China Morning Post.

Как сообщал «Рамблер», ранее министр иностранных дел Китая Ван И обвинил американских политиков в попытке поставить две страны на грань новой холодной войны и предостерег США от поддержки Тайваня, призвав не переходить «красные линии».

При этом эксперты отмечали, что Китай активно модернизирует свою армию и говорит о возврате в ближайшие годы «утраченных» территорий, к которым относит и Тайвань.

В свою очередь президент Тайваня Цай Инвэнь во время церемонии своего вступления в должность отметила, что считает неприемлемым воссоединение с Китаем, и подчеркнула, что намерена усилить обороноспособность острова, отмечает The South China Morning Post.

По данным экспертов, опрошенных изданием, Тайвань намерен расширить программу баллистических ракет, чтобы иметь возможность простреливать материковую часть Китая и выиграть время до подхода американских союзников.