Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вирусологи объявили коронавирус «вершиной айсберга» 

Lenta.ru и ещё 1 34 минуты назад
Коронавирус оказался «вершиной айсберга»
Фото: ТАСС
Ученые из Китая продолжат лабораторные исследования коронавируса, чтобы избежать повторения ситуации уже с новым инфекционным заболеванием. Об этом в понедельник, 25 мая, в интервью телеканалу CGTN рассказала вирусолог Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли.
По ее мнению, важно предотвратить возникновение повторной вспышки COVID-19, поэтому стоит продолжить искать ранее не описанные наукой патогены.
«Кроме того, мы должны иметь в запасе некоторые лекарства и проявляющие реагенты для профилактики», — заявила она, пояснив, что их суть их деятельности заключается в работе на опережение.
Чжэнли также заявила, что носителями вирусов часто становятся дикие животные. В мире есть большое количество разных летучих мышей — все они являются возможными переносчиками патогенов.
«Вирусы, которые мы обнаружили, это на самом деле лишь вершина айсберга. Эти вирусы существуют в природе, считаетесь вы с этим или нет», — сказала она.
«Помимо лабораторных работ для сбора образцов и разработки моделей раннего предупреждения в условиях дикой природы, также требуются ученые из разных областей», — заявила Чжэнли, добавив, что ученым важно взаимодействовать друг с другом, а правительствам разных стран — помогать им в совместной работе.
«Наша первоначальная цель международного сотрудничества — служить здоровью всех людей во всем мире, потому что мы знаем, что возникающие инфекционные заболевания не знают границ», — заключила она.
Отмечается, что с момента обнаружения и описания коронавируса в интернете неоднократно появлялись различные версии, что он мог быть искусственно создан в лаборатории Уханьского института вирусологии. В январе институт выступил с опровержением этой информации и назвал данные предположения ложными.
По состоянию на 25 мая общее число заразившихся коронавирусом в мире составило 5,4 миллиона. Прирост числа инфицированных за последние сутки составил 96,6 тысячи. За весь период пандемии скончались 345 060 пациентов, 2,17 миллиона человек выздоровели.
Видео дня. Голый мужчина поставил на уши Росгвардию
Последние новости
Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан Появились подробности эвакуации бойцов ЧВК Вагнера в Ливии Появились подробности эвакуации бойцов ЧВК Вагнера в Ливии Собянин снял еще одно ограничение в Москве Собянин снял еще одно ограничение в Москве
Комментарии
В мире , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван следующий этап снятия ограничений в Москве
Назван следующий этап снятия ограничений в Москве
Серябкина призналась, почему ушла от Фадеева
Серябкина призналась, почему ушла от Фадеева
«Мясо и обломки костей»: экс-супруг Лолиты изувечен
«Мясо и обломки костей»: экс-супруг Лолиты изувечен
Захватчика банка в Москве не смогли допросить
Захватчика банка в Москве не смогли допросить
Вдова Караченцева прозябает в нищете
Вдова Караченцева прозябает в нищете
Видео
Опубликовано видео мощного урагана на Урале
00:15
Опубликовано видео мощного урагана на Урале
Россияне проплыли на матрасе по озеру и попали на видео
00:08
Россияне проплыли на матрасе по озеру и попали на видео
Сидящие на фруктах в российском супермаркете крысы попали на видео
01:15
Сидящие на фруктах в российском супермаркете крысы попали на видео
Москвич без пропуска пытался скрыться и попал на видео
00:30
Москвич без пропуска пытался скрыться и попал на видео
Опубликовано видео с места захвата в заложники кубинки в Москве
00:19
Опубликовано видео с места захвата в заложники кубинки в Москве
Происшествия
Опубликовано видео драки авиапассажиров в Домодедове
00:48
Опубликовано видео драки авиапассажиров в Домодедове
Происшествия
Россиянам обозначили сроки масочного режима
01:03
Россиянам обозначили сроки масочного режима
Общество
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Казани
00:38
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Казани
Происшествия
Опубликовано видео задержания устроивших перестрелку в Москве
01:17
Опубликовано видео задержания устроивших перестрелку в Москве
Происшествия Новости Москвы
Прятавшийся за мусоропроводом дикобраз попал на видео
01:05
Прятавшийся за мусоропроводом дикобраз попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение