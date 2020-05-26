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Умер один из двух котов, живших в Рижской думе 

Москва24 и ещё 6 1 час назад
Скончался обитавший в Рижской думе кот Мурис
Фото: facebook.com/Рижские коты
Кот Мурис, бывший одним из официальных котов Риги, умер в возрасте 10 лет. Об этом сообщил на своей странице в Facebook бывший мэр города Нил Ушаков.
Коты Кузя и Мурис появились в Рижской думе с 2011 года. Именно тогда Ушаков, занимая пост мэра, взял их котятами из приюта. Таким образом он хотел обратить внимание на проблему животных, оказавшихся в приюте.
Они жили в кабинете мэра до тех пор, пока Ушаков занимал этот пост. Новый глава города имел аллергию на котов, поэтому они переехали в помещение думской фракции партии "Согласие", членом которой он являлся.
Однако 17 февраля Кузю и Муриса планировали выселить из Рижской думы. Это было связано с предстоящим роспуском парламента. Они должны были переехать в рижское бюро Ушакова.
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