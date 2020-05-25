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Гитарист Queen рассказал о перенесенном сердечном приступе 

Москва24 и ещё 6 1 час назад
Гитарист Queen перенес сердечный приступ
Фото: ТАСС/JOEL CARRETT/EPA
Гитарист и автор песен британской рок-группы Queen Брайан Мэй заявил о перенесенном сердечном приступе. Об этом 72-летний музыкант рассказал в своем Instagram.
Как заявил Мэй, приступ произошел в момент восстановления после травмы ягодичной мышцы. Ее мужчина повредил, занимаясь садоводством.
"Посреди всей саги с больной ягодицей я перенес небольшой сердечный приступ. Он был небольшим и не нанес мне вреда. Боль и стеснение в груди продолжались около 40 минут", — объяснил музыкант.
Также рокер заявил, что обследование выявило у него закупорку трех артерий, что могло потенциально привести к проблемам сердечного кровоснабжения. Проблему удалось решить за счет установки трех стентов, расширяющих сосуды.
Несмотря на смерть солиста группы Фредди Меркьюри в 1991 году, группа Queen продолжают творческую деятельность. В ноябре минувшего года они также создали приложение для поклонников своего прославленного солиста.
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В мире , Брайан Мэй
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