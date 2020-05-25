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Зеленский попросил гуманитарной помощи у Израиля для борьбы с COVID-19 

РИА Новости 43 минуты назад
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху попросил о предоставлении помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщила в понедельник пресс-служба офиса украинского лидера.
"Израиль — это пример эффективной борьбы с пандемией. Был бы благодарен вашему правительству за предоставление гуманитарной помощи, а также за обмен передовым опытом в борьбе с коронавирусом", — приводит слова Зеленского сайт офиса главы государства.
Отмечается, что Нетаньяху согласился рассмотреть запрос Украины, отметив дружеские отношений двух стран. Стороны также обсудили направления дальнейшего сотрудничества и договорились объединить усилия двух государств в борьбе с пандемией COVID-19.
В ходе разговора Нетаньяху пригласил главу Украины посетить Израиль после стабилизации ситуации с пандемией COVID-19.
По последним данным Минздрава, общее число выявленных инфицированных коронавирусной инфекцией на Украине составляет 21245 человек, 623 скончались, 7234 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Видео , Биньямин Нетаньяху , Владимир Зеленский , ВОЗ , Израиль
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