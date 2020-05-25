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"Израиль — это пример эффективной борьбы с пандемией. Был бы благодарен вашему правительству за предоставление гуманитарной помощи, а также за обмен передовым опытом в борьбе с коронавирусом", — приводит слова Зеленского сайт офиса главы государства.

Отмечается, что Нетаньяху согласился рассмотреть запрос Украины, отметив дружеские отношений двух стран. Стороны также обсудили направления дальнейшего сотрудничества и договорились объединить усилия двух государств в борьбе с пандемией COVID-19.

В ходе разговора Нетаньяху пригласил главу Украины посетить Израиль после стабилизации ситуации с пандемией COVID-19.

По последним данным Минздрава, общее число выявленных инфицированных коронавирусной инфекцией на Украине составляет 21245 человек, 623 скончались, 7234 выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.