Смерть президента Ливана назвали слухами 

Ливан опроверг сообщения о смерти президента страны Мишеля Ауна и назвал их «вбросами». Об этом рассказали в его пресс-службе, передает РИА Новости.

« [Мы опровергаем] полностью все слухи, не имеющие под особой никакого основания. Они направлены на внесение смуты в обществе», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что такие «информационные вбросы» нарушают закон, поэтому службы безопасности проведут расследование и предпримут меры в отношении тех, кто распространял такие заявления.

Речь идет о сообщениях, которые распространялись 24 мая. В них говорилось о резком ухудшении здоровья Ауна. Пользователи социальных сетей подозревали, что президент умер.

В последнее время Ливан столкнулся с тяжелым «тройным кризисом», в стране уже прошли первые голодные бунты. По словам премьер-министра Хасана Диаба, такая ситуация сложилась по трем причинам: ошибочная политика на протяжении многих лет, экономический кризис и пандемию коронавируса. Власти ввели в стране карантин, что усугубило имеющиеся проблемы. Премьер в своей статье попросил США и страны Европы оказать помощь всему Ближнему Востоку.