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В Чехии выпустили календарь с изображениями Гитлера и Менгеле 

News.ru 1 час назад
В Чехии выпустили календарь с Гитлером и Менгеле
Фото: Katerina Sulova/Global Look Press
В Чехии издательство «Наша армия» выпустило «Календарь личностей третьего рейха», на страницах которого напечатаны портреты самых известных нацистов, включая Адольфа Гитлера и Йозефа Менгеле.
По данным издания «Царьград», это же издательство два года назад выпустило партию сувениров с портретами Гитлера. Полиция провела проверку и пришла к выводу, что пропаганды фашизма в этом нет, только попытка извлечь коммерческую выгоду.
«Наша армия», описывая выпущенные сувениры, пытается указать на, что фашизм и коммунизм якобы одно и то же. Для этого издательство шутливо описывает семейный праздник, где члены одной семьи дарят друг другу сувениры с изображением лидеров «тоталитарных» стран, в том числе Гитлера и Сталина.
Ранее NEWS.ru писал о том, что жителю Волгограда Денису Воронцову предъявлено обвинение в реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) за размещение фотографии руководителя гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк».
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Комментарии
В мире , Йозеф Менгеле , Генрих Мюллер , Денис Воронцов
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