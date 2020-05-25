В Чехии выпустили календарь с Гитлером и Менгеле

В Чехии издательство «Наша армия» выпустило «Календарь личностей третьего рейха», на страницах которого напечатаны портреты самых известных нацистов, включая Адольфа Гитлера и Йозефа Менгеле

По данным издания «Царьград», это же издательство два года назад выпустило партию сувениров с портретами Гитлера. Полиция провела проверку и пришла к выводу, что пропаганды фашизма в этом нет, только попытка извлечь коммерческую выгоду.

«Наша армия», описывая выпущенные сувениры, пытается указать на, что фашизм и коммунизм якобы одно и то же. Для этого издательство шутливо описывает семейный праздник, где члены одной семьи дарят друг другу сувениры с изображением лидеров «тоталитарных» стран, в том числе Гитлера и Сталина.