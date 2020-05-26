В Японии началась выдача пособий гражданам 

Выплата пособий в размере 100 тысяч иен (около 930 долларов США) каждому жителю началась в большинстве регионов Японии , сообщило агентство Киодо со ссылкой на министра общенациональных дел Санаэ Такаити.

В 1388 из 1741 административной единицы Японии (в 79,7%) выплата пособий уже началась. В остальных начнется в течение вторника.

Решение о выплатах всем жителям страны единовременного пособия по 100 тысяч иен было принято в конце апреля и включено в пакет дополнительных бюджетных мер для борьбы с коронавирусом. Только на эту меру выделено 8,89 триллиона иен (около 83 миллиардов долларов).

Первоначально рассматривалось оказание помощи в три раза большего размера, но только нуждающимся. Однако в конце концов решено было дать пособия всем, но с расчетом, что более обеспеченные слои населения сами откажутся от помощи, не подавая заявления.

Так, например, поступили члены правительства Японии. Кабинет в полном составе, включая премьер-министра Синдзо Абэ , министров и их заместителей откажется от получения пособия.

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