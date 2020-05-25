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Палестина выбрала Россию вместо США 

Lenta.ru 51 минуту назад
Палестина выбрала Россию вместо США
Фото: Reuters
Палестина выбрала на роль посредника в мирном урегулировании конфликта с Израилем Россию вместо США. Такое заявление сделал посол этой страны в Москве Абдель Хафиз Нофаль, видео его выступления опубликовано на Youtube-канале «Россия 24».
«Мы, палестинцы, больше не считаем, что Америка — подходящий посредник в мирном процессе», — отметил дипломат.
По его мнению, Вашингтон пытается навязать свой план — «сделку века» без какой-либо международной поддержки. При этом Палестина высоко ценит роль России в «ближневосточном квартете», куда еще входят США, Евросоюз и ООН.
Ранее президент Палестины Махмуд Аббас направил послание президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь организовать переговоры с Израилем в Москве. Перед этим Палестина приняла решение разорвать все договоренности с Израилем и США. Глава администрации добавил, что к переговорам Палестина вернется только при посредничестве третьей стороны.
17 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пришло время аннексировать палестинские территории в пользу еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине. До этого к такому шагу Израиль призывали США.
Согласно плану американского президента Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта («сделке века»), Палестина должна «несколько увеличиться в размерах», а ее столица — расположиться в Восточном Иерусалиме. Голанские высоты в свою очередь отходят Израилю, его столицей США считают Иерусалим.
Четырехсторонний институт международных посредников ближневосточного урегулирования («квартет») был сформирован в конце 2001 года. Инициаторами его создания выступили Россия и Евросоюз.
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В мире , Махмуд Аббас , Биньямин Нетаньяху , Дональд Трамп , Владимир Путин , ЕС , ООН , Израиль , Москва , Палестина , США
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