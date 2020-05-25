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Трамп рассказал, куда перечисляет всю свою зарплату 

Экспресс газета 3 часа назад
Трамп рассказал, куда перечисляет всю свою зарплату
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что перечисляет всю свою зарплату, составляющую от $400 до $450 тысяч в год, на борьбу с коронавирусом, пишет ТАСС.
«Я отдаю и с самого начала отдавал всю свою зарплату — от $400 до $450 тысяч в год — обратно правительству. Последний чек был передан на усилия Министерства здравоохранения и социальных служб США по реагированию на COVID (болезнь, вызываемую коронавирусом). Это большая честь», — написал Трамп на своей странице в Twitter.
К своей публикации президент США прикрепил ссылку на сообщение о том, что он перечислил $100 тыс. — всю свою зарплату за первый квартал нынешнего года — на разработку лекарств по борьбе с коронавирусом.
По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,64 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 97,7 тыс. человек.
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