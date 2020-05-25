Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина решила «выбить» российские компании из космических проектов в США 

ИА Regnum и ещё 1 1 час назад
В космической отрасли США сохраняется зависимость от России, в частности от российских двигателей, но Украина поможет партнерам из Вашингтона изменить такое положение дел.
Соответствующее заявление сделал глава государственного космического агентства Украины Владимир Усов в интервью изданию «Левый берег», материал опубликован сегодня, 25 мая.
«Государств, которые обладают полным циклом производства ракетных двигателей, всего пять. Это такой своеобразный элитный клуб, где Украина сохраняет свою субъектность… Однако не только в нашей отрасли, но и также в США сохраняется зависимость от России и от российских двигателей. Речь идёт о двигателях первой ступени, которые Украина не производит. Но мы можем их производить, так как в советские времена подобные двигатели были созданы силами наших конструкторских бюро. Если мы это сделаем, у нас появится не номинальный, а реальный полный производственный цикл, и мы перестанем зависеть от РФ», — заявил чиновник.
По словам Усова, политика импортозамещения уже давно должна быть реализована и речь идёт о сумме в $30−40 млн Далее представитель Киева отметил, что сейчас предприятия — производители из России находятся под санкциями, все контракты, соответственно, проблемные. Соответственно, США ищут альтернативу, а единственно возможной альтернативой в краткосрочной перспективе может быть Украина — для этого нужно политическое решение.
«Если украинским руководством будет принято соответствующее политическое решение, мы смогли бы выбить российские компании из проекта Antares, как минимум. Мы уже дали альтернативное предложение, которое на 30% дешевле того, что предлагают россияне американцам», — заверил Усов.
ИА REGNUM отмечает, что государственное космическое агентство Украины — это специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти страны, который обеспечивает реализацию государственной политики в области космической деятельности, осуществляет руководство порученной ему сферой управления, несёт ответственность за состояние её развития. С январе 2020 года ведомством руководит бизнесмен из Одессы, работающий в сфере IT и 3D-печати, Владимир Усов.
ИА Regnum: последние новости
Экс-депутат Рады предложил устроить в Донбассе «экономическую катастрофу» Экс-депутат Рады предложил устроить в Донбассе «экономическую катастрофу» Reuters: коронавирус повреждает плаценту беременных женщин Reuters: коронавирус повреждает плаценту беременных женщин Савченко напомнила о хищениях Порошенко в оборонной сфере Украины Савченко напомнила о хищениях Порошенко в оборонной сфере Украины
Комментарии 38
В мире , Видео , Конфликты , США , Украина , Владимир Усов , Роскосмос , ИА REGNUM
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лепс ответил Пригожину о «бедных артистах»
Лепс ответил Пригожину о «бедных артистах»
«Едет кукушка»: кал пингвинов удивил ученых
«Едет кукушка»: кал пингвинов удивил ученых
«Две мумии»: хейтеры обсуждают фото Успенской и Бабкиной
«Две мумии»: хейтеры обсуждают фото Успенской и Бабкиной
«Мясо и обломки костей»: экс-супруг Лолиты изувечен
«Мясо и обломки костей»: экс-супруг Лолиты изувечен
«Голикова панику наводит»
«Голикова панику наводит»
Видео
Опубликовано видео драки авиапассажиров в Домодедове
00:48
Опубликовано видео драки авиапассажиров в Домодедове
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Казани
00:38
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Казани
Происшествия
Опубликовано видео задержания устроивших перестрелку в Москве
01:17
Опубликовано видео задержания устроивших перестрелку в Москве
Происшествия Новости Москвы
Прятавшийся за мусоропроводом дикобраз попал на видео
01:05
Прятавшийся за мусоропроводом дикобраз попал на видео
Общество
«Упырь из Ярославля» избил женщину за спущенную маску
01:11
«Упырь из Ярославля» избил женщину за спущенную маску
Происшествия
Разборки 90-х: перестрелка в Москве
01:19
Разборки 90-х: перестрелка в Москве
Происшествия
Запуск ракеты-носителя «Союз-2» попал на видео
00:59
Запуск ракеты-носителя «Союз-2» попал на видео
Наука и техника
Опубликовано видео с самым ожидаемым кино 2020
09:00
Опубликовано видео с самым ожидаемым кино 2020
Общество
Появилось видео оскорблений Пригожина и Шнурова
03:15
Появилось видео оскорблений Пригожина и Шнурова
Шоу-бизнес
Дебош в аэропорту Симферополя попал на видео
02:02
Дебош в аэропорту Симферополя попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение