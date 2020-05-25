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На Украине заявили о способности «выбить» РФ из космических проектов 

Мария Иванова и ещё 1 28 минут назад
Глава государственного космического агентства Украины Владимир Усов заявил, что Киев может «выбить» Москву как минимум из одного космического проекта США — Antares. Об этом сообщает LB.ua.
По словам Усова, представители Киева уже сделали американцам альтернативное предложение — на 30 процентов дешевле того, что предлагают россияне. Глава агентства считает, что Украина станет мощным космическим игроком на международной арене, если в США примут это предложение.
«А американская авиакосмическая отрасль станет нашим надежным партнёром», — добавил он.
Усов отметил, что российские предприятия-производители находятся под санкциями, поэтому все контракты — «проблемные».
«И США ищут альтернативу. А единственно возможной альтернативой в краткосрочной перспективе может быть Украина», — выразил уверенность Усов.
Он заявил, что стран, которые могут создавать свою ракетную технику, сейчас около 10-12, а государств с полным циклом производства ракетных двигателей всего пять.
«Это такой своеобразный элитный клуб, где Украина сохраняет свою субъектность», — отметил он.
Усов подчеркнул, что в США сохраняется зависимость от российских двигателей первой ступени, которые Украина не производит, но может производить.
Как писал «Рамблер», предприниматель из Одессы Владимир Усов возглавил космическое агентство Украины в январе 2020 года. Усов — основатель фабрики 3D-печати Kwambio, а также издательства электронных учебников «Гутенбергз».
Комментарии 71
В мире , Видео , Конфликты , США , Украина , Владимир Усов , Роскосмос , Киев , Москва
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