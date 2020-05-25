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Китай считает, что США подталкивают мир к холодной войне 

Газета.Ru 1 час назад
Китай: США подталкивают мир к холодной войне
Фото: Reuters
Китай призвал Соединенные Штаты отказаться от ментальности времен Холодной войны и от идеологических предрассудков по поводу Китая и выйти на объективный и рациональный путь. Об этом пишет Regnum со ссылкой на местные СМИ.
Пресс-секретарь китайского МИДа Чжао Лицзянь заявил, что США стоит прекратить вмешательство во внутренние дела Китая. Таким образом он прокомментировал отчет Администрации Трампа о стратегии в отношения Китая. Лицзянь также отметил, что этот отчет аналогичен отчету о стратегии национальной безопасности США 2017 года.
При этом пресс-секретарь подчеркнул, что Китай намерен отстаивать свой суверенитет и безопасность. В отношениях с США же Китай придерживается последовательной и ясной политики, а также их дальнейшего бесконфликтного развития.
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В мире , Конфликты , США , МИД , ИА REGNUM , Китай
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