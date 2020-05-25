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В Киеве впервые за два месяца открыли метро 

Мария Иванова и ещё 4 34 минуты назад
В Киеве открылся метрополитен
Фото: РИА Новости
Метрополитен Киева возобновил работу 25 мая. Об этом сообщает 112.ua.
Как писал «Рамблер», из-за ситуации с коронавирусом метро в украинской столице было закрыто более двух месяцев.
С 25 мая пассажиры киевской подземки будут обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. У касс появится специальная разметка, а на входе в метро — санитарный контроль с температурным скринингом (если температура человека выше 37,2 — в метро его не пустят). Перед началом работы поезда будут дезинфицировать.
Также 25 мая в столице Украины для прихожан открылась Киево-Печерская лавра. Монастырь находился на карантине с 22 марта.
По последним https://coronavirus.jhu.edu/map.html данным, за все время наблюдения на Украине выявили чуть более 21 тысячи человек с коронавирусом, 623 из них умерли, 7 234 человека излечились.
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