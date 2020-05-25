Японские политики открыли новую масочную моду

Одновременно с тем, как в японских магазинах и аптеках исчезли одноразовые маски и непривычные к дефициту японцы поначалу стали их стирать, а для более гибких сограждан были изданы книги "Как сделать маску своими руками", моментально попавшие в высшие строчки рейтингов продаж, японские политики каждый на свой лад стали осваивать масочную моду.

Губернатор Токио

В то время, как одноразовая маска все больше приобретала ореол вожделенного, но недоступного объекта национального фетиша, а самодельные маски из ткани, которые с горя стали робко шить японские женщины, еще были признаком недостатка жизненной хватки, губернатор Токио Юрико Коикэ, никого не стесняясь, появилась на пресс-конференции в тканевой маске. От первой волны самоделок, сшитых из трех прямоугольничков — на рот, на нос и подбородок, ее маска отличалась элегантной формой, изящно обтекающей нос и подбородок, и — самое главное — узором.

Основных разновидностей семь. Маска с узором под кружевное шитье, маска с желтыми полосками, маска с разбросанными на белом фоне крошечными фигурками — яблоком, маяком, деревом, трубой. Маска с мелкими ненавязчивыми сердечками разных цветов на голубом фоне. Маска со строгим серым орнаментом, напоминающим шелковые ткани XIX века. Маска с голубыми ленточками, завязанными кокетливыми бантиками и, наконец, самая популярная у токийский женщин — маска с флажками. Эта маска сразу и безоговорочно заслужила оценку "каваии" — "трогательно-милая".

Губернатору, которая еще со времени своего пребывания на посту министра обороны страны заслужила имидж "железной леди", простили и детский узор и даже то, что то ли она сама, то ли тот, кто маску делал, разместил гирлянды с флажками вверх ногами. Заодно и саму Коикэ тоже стали называть "каваии".

"Пусть и вверх ногами, все равно очень мило и трогательно (каваии)!", — такие отзывы переполнили интернет, вместе с фотографиями Коикэ, смущенно улыбающейся в маску.

Вслед за этим произошел взрыв. Если ввести имя "Юрико" в японский поисковик, то первые три позиции будут: "Юрико-маска", "Юрико-маска выкройка" и "как сделать Юрико-маску". Не менее важно оказалось найти такой же материал. Чаты и форумы переполнены открытиями и сравнениями обнаруженных образцов с оригиналом.

"Мне кажется, или это такой же узор? Это наша наволочка для детского сада", — написала одна из мам и выложила фото ткани, как две капли воды похожей на "флажки", только другого цвета.

Сама губернатор на вопрос, откуда у нее эти маски, ограничилась скромным "соседи подарили", что только подлило масла в ожесточенные поиски ткани.

Номинация среди мужчин

Заметно уступая Юрико Коикэ, но явно лидируя среди японских политиков-мужчин, на масочном дефиле выступил министр обороны Японии Таро Коно. Он потряс воображение коллег-депутатов, а затем и журналистов, появившись на заседании парламента и пресс-конференции в темно-синей маске с изображением горы Фудзи и алым солнцем с одной стороны и самолетика (который оказался истребителем) — с другой.

Коно не стал долго томить подписчиков своей станицы в Твиттере и признался, что маску, сделанную из ручных полотенец "тэнугуи" тонкого хлопка, ему преподнес отдел по связям с общественностью военно-воздушных сил самообороны. Отдел тоже не остался в стороне и прямо на странице министра выложил всю линейку самодельных масок. Они выдержаны в строгом мужественном стиле с преобладанием темно-синего индиго — классического цвета для костюма традиционного японского фехтования кэндо.

Ассортимент достаточно широк — здесь и самолеты, и размашисто написанный иероглиф "небо" (он же — "пустота" в буддизме), и эмблема военно-воздушных сил, а также гора Фудзи, облака, нечто, напоминающее одинокое крыло кого-то из рода пернатых, буддистская пагода. На какое-то время маска министра вытеснила в медиа-пространстве и в умах озабоченных поиском этого товара японцев семь культовых масок Коикэ.

Аутсайдер

Безусловным аутсайдером масочной моды стал премьер-министр Японии Синдзо Абэ . Когда из магазинов исчезли маски, он имел неосторожность распорядиться выслать каждой семье бесплатно две маски. Две на семью вне зависимости от ее состава. Это вызвало первую волну насмешек, которую сменило негодование, когда первые омасоченные граждане — ими оказались беременные женщины — в пакете с двумя масками обнаружили неожиданное дополнение в виде чьих-то волос и бренных останков насекомых.

Еще одним неприятным сюрпризом стал размер масок — раза в полтора меньше стандартной величины. Но премьер уже не мог откреститься от своего детища: теперь и вовеки веков он обречен появляться на людях в "абэ-но-масках" (созвучно слову "абэномика" — экономическая политика и ноу-хау его кабинета). К несчастью, крупное лицо премьер-министра катастрофически подчеркивает все недостатки маски — снизу из-под нее вываливаются фрагменты волевого подбородка, а с боков — не менее волевых щек. Теперь только ленивый не оттачивает остроумие на "масках Абэ", как дословно переводится "абэ-но-маска".

Молодежь называет его дежурным по столовой из-за детского размера маски. Появилось хлесткое словцо "абэ-номи-но-маска" — то есть "маска только для Абэ" из-за того, что больше никто из сограждан не хочет выставлять себя на посмешище. Иностранные журналисты — счастливые обладатели фактурных выдающихся носов не отказывают себе в удовольствии продемонстрировать, что одной маской надо продольно закрыть рот, а другой, разместив ее поперек, постараться охватить нос, якобы этим и объясняется их парность. Интернет обошел издевательский фотоколлаж, на котором одна "абэ-но-маска" закрывает премьеру рот, а другая — глаза.

Финал

Но всему приходит конец. В последние дни обнаружились признаки того, что масочная мода, ненадолго раскрасившая ковидные будни яркими эмоциями, идет к закату: в магазинах робко, впервые с февраля, как символ возвращения к обычной жизни, стали появляться одноразовые белые маски. По одной упаковке в одни руки.