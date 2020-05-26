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В Бразилии число выявленных случаев коронавируса превысило 370 тысяч 

RT на русском и ещё 6 8 минут назад
Больше 370 тысяч зараженных: Новые антирекорды по COVID-19
Фото: Reuters
В Бразилии число выявленных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 374 898.
Об этом информирует CNN со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что за сутки в Бразилии выявили 11 687 новых случаев коронавируса, 807 человек с коронавирусом скончались.
Ранее американский лидер Дональд Трамп принял решение приостановить въезд в США для иностранцев, которые в течение последних 14 дней посещали Бразилию.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.
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В мире , Латинская Америка , Ситуация в мире
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