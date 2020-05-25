Владельцы зоопарка пригрозили убить животных

Владельцы британского зоопарка Borth Wild Animal Kingdom, который называли худшим в стране, грозятся убить всех животных из-за нехватки денег на корм для них из-за эпидемии коронавируса. Об этом пишет Daily Mail.

Хозяева — супружеская пара Твиди — утверждают, что их средств хватит только на неделю пропитания для зверей. Затем владельцы готовятся их усыпить, однако расценивают это как крайнюю меру. Миссис Твиди добавила, что после зимнего сезона они еле сводили концы с концами и теперь как никогда нуждаются в помощи.

По ее словам, покупка корма на неделю обходится в три тысячи фунтов стерлингов (более 260 тысяч рублей). Когда средства иссякнут, чете придется искать пути для возвращения зверей домой. Однако для многих питомцев это невозможно, так как экзотические виды требуют особого дорогостоящего ухода, утверждает Твиди. Кроме того, некоторые особи были спасены от рук контрабандистов, и Borth Wild Animal Kingdom стал для них настоящим убежищем.

Проблемы зоопарка начались с гибели двух рысей в 2017 году. Затем последовали смерти еще нескольких животных. В итоге в январе 2020 года зоопарк постановили закрыть из-за отсутствия специально обученных стрелков на случай побега животных. Однако уже в феврале чете Твиди разрешили возобновить бизнес.

Ранее в подобной ситуации оказались звери в Германии. Там директор зоопарка заявил, что будет вынужден скармливать одних животных другим из-за нехватки денег на их содержание. При этом владельцы составили список питомцев, которых усыпят в первую очередь.