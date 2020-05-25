Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Владельцы зоопарка пригрозили убить животных в случае нехватки денег на корм 

Lenta.ru 54 минуты назад
Владельцы зоопарка пригрозили убить животных
Фото: globallookpress.com
Владельцы британского зоопарка Borth Wild Animal Kingdom, который называли худшим в стране, грозятся убить всех животных из-за нехватки денег на корм для них из-за эпидемии коронавируса. Об этом пишет Daily Mail.
Хозяева — супружеская пара Твиди — утверждают, что их средств хватит только на неделю пропитания для зверей. Затем владельцы готовятся их усыпить, однако расценивают это как крайнюю меру. Миссис Твиди добавила, что после зимнего сезона они еле сводили концы с концами и теперь как никогда нуждаются в помощи.
По ее словам, покупка корма на неделю обходится в три тысячи фунтов стерлингов (более 260 тысяч рублей). Когда средства иссякнут, чете придется искать пути для возвращения зверей домой. Однако для многих питомцев это невозможно, так как экзотические виды требуют особого дорогостоящего ухода, утверждает Твиди. Кроме того, некоторые особи были спасены от рук контрабандистов, и Borth Wild Animal Kingdom стал для них настоящим убежищем.
Проблемы зоопарка начались с гибели двух рысей в 2017 году. Затем последовали смерти еще нескольких животных. В итоге в январе 2020 года зоопарк постановили закрыть из-за отсутствия специально обученных стрелков на случай побега животных. Однако уже в феврале чете Твиди разрешили возобновить бизнес.
Ранее в подобной ситуации оказались звери в Германии. Там директор зоопарка заявил, что будет вынужден скармливать одних животных другим из-за нехватки денег на их содержание. При этом владельцы составили список питомцев, которых усыпят в первую очередь.
Видео дня. Над Сочи пролетело привидение
Последние новости
Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве Неизвестные открыли стрельбу на Каширском шоссе в Москве Неизвестные открыли стрельбу на Каширском шоссе в Москве Роспотребнадзор допустил начало снятия ограничений по коронавирусу в 44 регионах Роспотребнадзор допустил начало снятия ограничений по коронавирусу в 44 регионах
Комментарии
В мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бедные артисты, боже мой, голодают»
«Бедные артисты, боже мой, голодают»
На Украине раскритиковали российского «Белого орла»
На Украине раскритиковали российского «Белого орла»
«Это троянский конь, которого Путин „дарит“ Украине»
«Это троянский конь, которого Путин „дарит“ Украине»
«Мясо и обломки костей»: экс-супруг Лолиты изувечен
«Мясо и обломки костей»: экс-супруг Лолиты изувечен
Рассекречены подробности ареста Генриха Гиммлера
Рассекречены подробности ареста Генриха Гиммлера
Видео
Дебош в аэропорту Симферополя попал на видео
02:02
Дебош в аэропорту Симферополя попал на видео
Происшествия
Россияне сдвинули мешавший проехать пожарным автомобиль и попали на видео
02:05
Россияне сдвинули мешавший проехать пожарным автомобиль и попали на видео
Злоумышленники в Химках взорвали банкомат и попали на видео
00:24
Злоумышленники в Химках взорвали банкомат и попали на видео
Ту-142МЗ совершили полёт над Тихим океаном и попали на видео
00:32
Ту-142МЗ совершили полёт над Тихим океаном и попали на видео
Массовая вечеринка нарушителей самоизоляции попала на видео
00:36
Массовая вечеринка нарушителей самоизоляции попала на видео
Опубликовано видео испытания лазерного оружия против беспилотников
00:14
Опубликовано видео испытания лазерного оружия против беспилотников
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
00:52
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
00:24
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
В Гидрометцентре сообщили о погодных аномалиях
01:15
В Гидрометцентре сообщили о погодных аномалиях
Погода Общество
Протестующие пришли к дому Зеленского
02:39
Протестующие пришли к дому Зеленского
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение