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Трюдо провёл переговоры с Меркель 

RT на русском и ещё 2 1 час назад
Трюдо провёл переговоры с Меркель
Фото: EPA
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом сообщается на сайте канадского премьера.
Отмечается, что стороны обсудили действия, предпринимаемые в Канаде и Германии для защиты здоровья, безопасности и экономического благополучия их граждан.
Они «обсудили важность глобальной координации в совместной борьбе с вирусом в мире, который более связан, чем когда-либо прежде».
Трюдо и Меркель «подчеркнули необходимость поддержки уязвимых стран в реагировании на COVID-19 и обеспечения устойчивого долгосрочного восстановления».
Ранее Трюдо обсудил с французским лидером Эммануэлем Макроном ситуацию с пандемией COVID-19.
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В мире , Ситуация в мире , COVID-19 , Ангела Меркель , Джастин Трюдо , Эммануэль Макрон , Германия , Канада
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